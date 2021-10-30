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    21:07, 29 Октябрь 2021 | GMT +6

    Систему водоснабжения обновляют в одном из районов Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Жанааркинском районе Карагандинской области обновляют систему водоснабжения. Работы планируется завершить до ноября, передает МИА «Казинформ».

    В райцентре заменили трубы на шести улицах и впервые проведён центральный водопровод на улице Бірлік.

    «На улице Бірлік раньше не было водопровода. Жители самостоятельно тянули трубы, но в зимнее время они часто замерзали, и люди надолго оставались без воды. В этом году подрядной компанией проложен новый водопровод, он подключён к центральной системе водоснабжения», – рассказал инженер КГП «Таза Су» Аукен Дуйсенов.

    На улицах Садыкбекова, Садуакасова, Абая, Жамбыла, Достық, Даулетбекова старые трубы заменили на новые. Они были изношены почти на 70%.

    «Аварии на этих улицах происходили очень часто. Трубы были сильно изношены. Их заменили на пластиковые, срок службы которых 50 лет. Также на всех этих участках установили новые вентили, задвижки, колодцы. Сейчас идут работы по благоустройству», – добавил инженер.


    Теги:
    Карагандинская область ЖКХ
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