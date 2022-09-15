Систему учета продажи дизтоплива на АЗС запустили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 15 сентября, на базе Информационной системы учета отдельных видов нефтепродуктов запущен модуль по верификации данных потребителей для отпуска дизельного топлива по дифференцированным ценам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

«Функционал информационной системы в режиме реального времени позволяет автозаправочным станциям страны (АЗС) отслеживать ежесуточные объемы дизельного топлива, реализуемого на АЗС по цене 230-260 тенге за литр (в зависимости от региона). Сервис разработан без затрат бюджетных средств и предусматривает проверку документов из баз данных Министерств внутренних дел, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и государственного кредитного бюро», - говорится в сообщении Минэнерго.

22 августа Министерство энергетики РК сообщало, что в качестве одного из возможных вариантов рассматривается «Информационная система учета отдельных видов нефтепродуктов», которая была введена в промышленную эксплуатацию в 2019 году. Оператором информационной системы является АО «Национальные информационные технологии» (АО «НИТ»).

В настоящее время согласно поступившим заявлениям АО «НИТ» предоставлены логины и пароли для 2 тыс. АЗС страны, из них 271 АЗС начали практическое применение, то есть «выполнили вход» в качестве пользователей системы сразу после запуска, в целом по стране проведено 2 365 продаж, сообщили в ведомстве.

Также для оказания операторам АЗС оперативной консультативной помощи по работе с системой со стороны Министерства энергетики РК запущен технический центр поддержки.

Министерством энергетики РК совместно с АО «НИТ» работа по интеграции Информационной системы учета отдельных видов нефтепродуктов с информационными системами АЗС, банков второго уровня и иными информационными системами и сервисами будет продолжена, отметили в пресс-службе ведомства.

Фото : gov.kz



