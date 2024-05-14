Систему синхронного перевода для секретных переговоров создали в Японии

Японский государственный Национальный институт информационных и коммуникационных технологий разработал систему автоматического синхронного устного перевода, которую предполагается использовать в том числе для ведения международных переговоров большой секретности. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Система основана на использовании возможностей искусственного интеллекта, обученного навыкам реальных синхронных переводчиков, сообщает газета Yomiuri. Предполагается полностью внедрить ее к 2030 году, поначалу она сможет работать с японским, английским, китайским, корейским и французским языками. Сейчас идет процесс ее наполнения разнообразной терминологией.

Системы устного синхронного перевода на основе искусственного интеллекта создаются и в других странах, однако в Японии было принято решение разработать собственную технологию такого рода в интересах сохранения секретности переговоров. Уже в течение нынешнего и будущего годов систему автоматического синхронного перевода планируется испытать на международных конференциях в Японии. В будущем ее возможности предполагается распространить на 15 основных языков планеты, включая русский.