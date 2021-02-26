Систему «Сергек» запустят в Семее

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В ходе заседания Восточно-Казахстанского областного акимата был рассмотрен вопрос цифрового развития ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram акимата области.

Снижение уровня преступности благодаря цифровым технологиям констатируют в Восточно-Казахстанской области.

Так, по информации управления цифровизации и архивов региона, в прошлом году, благодаря системе фотовидеофиксации и видеоаналитики, уровень преступности в общественных местах Усть-Каменогорска снизился на 34%, доля дорожно-транспортных происшествий уменьшилась на 36,4%. Раскрыто около 8 тысяч административных и 144 уголовных преступлений.

В этой связи аким области Даниал Ахметов отметил важность запуска системы «Сергек» и в городе Семей.

«Поручаю моему первому заместителю Алмасхану Сматлаеву и управлению цифровизации и архивов в течение 10 дней внести алгоритм внедрения системы «Сергек» в городе Семей, в марте мы должны начать эту работу», – сказал аким ВКО.

Отметим, что сегодня в ходе заседания областного акимата был рассмотрен вопрос цифрового развития Восточного Казахстана. В целом, показатели 2020 года радуют. Область, согласно методике расчета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, поднялась с 12-го места на пятое. Как сообщает руководитель управления цифровизации Марина Гагарина, предварительная итоговая оценка министерства выше периода 2019 года на 43%, что составило 88%.

Существенный прогресс наблюдается в сфере образования. Все школы области обеспечены на 100% доступом к цифровым образовательным интернет-ресурсам, а медицинские учреждения охвачены на 95%. Мобильное приложение «Damumed» установлено у 80% населения области. Стоит отметить, что Центр локализации очагов коронавирусной инфекции, который был создан на базе Ситуационного центра, показал положительные результаты в борьбе с пандемией.

«Обеспеченность региона цифровыми инженерными сетями составила 100%, создан областной геоинформационный портал www.vkomap.kz, который содержит 24 цифровых слоя, карты свободных земельных участков 18 населенных пунктов. Зафиксировано 41 млн обращений к порталу, 95 тысяч пользователей», - подчеркнула Марина Гагарина.

К слову, в прошлом году на 26-ой конференции ESRI в России и СНГ, прошедшей в Москве, геопортал Восточно-Казахстанской области занял 1 место в конкурсе веб-приложений ArcGis.

На сегодняшний день в стране активно внедряются сервисы Big Data. Как отметил аким ВКО, региональный «Ситуационный центр», который объединяет потоки исходных данных в единую аналитическую платформу, является примером работы с большими данными. На сегодня по 11 сферам деятельности на базе центра уже разработано 64 кейса, 1430 показателей и проведено 33 межсистемных интеграции.

«Необходимо более внимательно изучить мировой опыт, а также работу которая идет в стране и области в целом. После подготовим отдельный блок мероприятий, в рамках новой программы использования сервиса Big Data в различных направлениях в экономики государства, даю срок - месяц. А также управлению образования поручаю организовать экскурсии школьникам старших классов, чтобы они имели представление, в каком цифровом направлении развивается область. Нам есть что показать. Одно дело, что мы теоретически говорим, другое, когда они это видят», – сказал Даниал Ахметов

Кроме того, глава региона дал поручение своему заместителю Бакытжану Байахметову и акимам городов рассмотреть вопрос установки интеллектуальной системы в учете тепловых энергий, водообеспечения и водоотведения.

«Управлению и акиматам городов Усть-Каменогорска, Семея, Алтая, Аягоза, Риддера, Шемонаихи и Серебрянска поручаю внести предложения по увеличению объема охвата автоматизированной системы. Это очень важное направление, где мы теряем ресурсы. Например, по области только 70% жилых домов оснащено новыми приборами учета электроэнергии, из них лишь 17% имеют прибор учета воды, 40% тепловой энергии», - подытожил Даниал Ахметов.