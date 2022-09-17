Систему «Сергек» запустят 1 октября в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Аким Абайской области Нурлан Уранхаев посетил областной ситуационный центр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz .

Специалисты ознакомили акима с работой ситуационного центра и рассказали, что систему «Сергек» запустят в Семее 1 октября. Всего по городу установлена 1 551 видеокамера. При этом большая часть из них будет направлена на фиксацию нарушений правил дорожного движения.

«Сейчас мы уже в тестовом режиме можем выявлять нарушителей. Часть материалов отслеживается. Данные сохраняются на базе сервера. Система будет запущена с 1 октября. Хотелось, чтобы жители знали и были извещены о том, что все нарушители, которые будут превышать скорость, управлять автомобилем не пристегнутым ремнем безопасности, проезжать на красный сигнал светофора и пересечение разметки. Все эти нарушения будут фиксироваться и передаваться в единый центр, а значит нарушители будут наказываться», — пояснил и.о акима города Семея Димитрий Гариков.

Кроме того, будет запущена «Көмек 109». В этой службе будут сконцентрированы все аварийные коммунальные службы города. В дальнейшем видеокамеры будут установлены в районных центрах области.