Систему самовывоза угля изменили в крупном угольном разрезе Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - АО «Шубарколь комир» сообщает об изменении системы самовывоза угля, находящегося на территории разреза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Это делается для недопущения дефицита твердого топлива и во избежание очередей грузового транспорта в пик сезона, из-за чего обычно возникали конфликты среди водителей.

Ежегодно в период высокого спроса на уголь на площадке пункта самовывоза наблюдается рекордное скопление автотранспорта. В день здесь собиралось до 400 автомобилей, в среднем водители простаивали в очереди трое суток. В прошлом году из-за ажиотажа и непродуктивной работы посредников отмечался дефицит угля в населенных пунктах.

«В 2023 году по итогам биржевых торгов оптовым покупателем коммунально-бытового угля определено ТОО «Комир гарант». Компанией принято решение реализовывать уголь на топливных базах Жезказгана и Аркалыка, поселков Жанаарка и Осакаровка», - сообщили в компании АО «Шубарколь комир».

Поставка угля на данные топливные базы будет производиться железнодорожным транспортом непрерывно. Покупателям из данных регионов нет необходимости ездить на разрез Шубарколь и простаивать в очереди за углем несколько суток, они смогут приобретать уголь в своих населенных пунктах.

«Жители поселка Коргалжын могут приобрести уголь в Астане. Здесь шубаркольский уголь реализуется в трех розничных точках продажи. В отопительный период в Астану ежедневно поставляется 10-15 вагонов с углем. Для жителей поселков Нуринского района Карагандинской области, находящихся в отдаленности от железнодорожных станций (Баршино, Бестамак, Жанбобек, Каракаска, Куланотпес, Талдысай, Ткенекты, Соналы и Ныгман), будут открыты дополнительные топливные базы на максимально близком расстоянии к их населенным пунктам», - добавили в компании.