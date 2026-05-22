Систему раннего предупреждения финансовых проблем введут для банков РК

Соответствующий проект постановления вынесло на публичное обсуждение Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

Документ разработан во исполнение нового закона «О банках и банковской деятельности» и предусматривает установление конкретных показателей, по которым регулятор сможет заранее выявлять признаки ухудшения состояния банков.

Как следует из проекта, будут определены как финансово-экономические, так и иные показатели устойчивости, а также их пороговые значения.

Такой подход должен позволить своевременно фиксировать риски и определять стадии возможного ухудшения финансового положения банковских организаций.

Речь идет о создании механизма раннего реагирования: если банк начнет отклоняться от установленных ориентиров, регулятор сможет раньше выявить проблему и принять меры до ее перехода в критическую стадию.

Ожидается, что новые правила помогут повысить прозрачность оценки состояния банковского сектора и усилят надзор за устойчивостью финансовых институтов.

Публичное обсуждение документа продлится до 9 июня 2026 года на портале «Открытые НПА».

Ранее в стране ужесточили требования к прозрачности финотчетности банков.