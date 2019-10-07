+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 10 °С
Алматы: 17 °С
USD 388.89 EUR 426.92
RUB 6.00 CNY 54.41
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Систему предоставления АСП изменят в Казахстане

7 Октября 2019 09:33
Поделиться:
Систему предоставления АСП изменят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерством труда и социальной защиты населения РК подготовлен законопроект, который изменит действующую систему предоставления адресной социальной помощи (АСП). Об этом в ходе заседания Правительства заявил глава ведомства Биржан Нурымбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Аскар Мамин: Нуждающиеся в помощи  были и останутся под защитой государства
Многодетные семьи будут получать помощь независимо от  их дохода – Минтруда Правительство работает над дальнейшим совершенствованием мер соцподдержки - Бердибек Сапарбаев В связи с сокрытием доходов 3 тыс 304 семьям прекращены выплаты АСП в Алматинской области

Как проинформировал Биржан Нурымбетов, за девять месяцев текущего года АСП назначено 417 тыс. семьям, а это составляет порядка 2,1 млн человек.

«Более половины получателей АСП – члены многодетной семьи. Внедренный механизм АСП имеет как положительный, так и отрицательные факты. С одной стороны, данная работа помогла нуждающимся семьям оказать реальную поддержку от государства, и некоторые смогли выйти из категории малообеспеченной семьи. С другой стороны, к сожалению, отдельные граждане злоупотребили расширением возможности АСП. К примеру, при назначении АСП более 73 тысяч семей скрыли доходы, выявлены незаконные назначения АСП. По данным случаям в соответствии с законодательством, местными исполнительным органам отработаны практически все случая», - сказал министр на заседании Правительства.

В этой связи, Биржан Нурымбетов сообщил, что министерством подготовлен законопроект, который изменит действующую систему предоставления АСП.

«Главный ориентир – мотивация к труду в отношении учета доходов малообеспеченных граждан и размеров государственной поддержки в обеспечении прозрачности и справедливости. Предлагаемые меры необходимо рассматривать в комплексе. Поэтому, предлагаемые новые позиции будут включать поддержку многодетных матерей, модернизированную адресную социальную помощь, гарантированный социальный пакет», - отметил глава Минтруда.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Социальная поддержка, Минтруда РК,
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив