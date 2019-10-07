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05.10.2019 21:34
Систему предоставления АСП изменят в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерством труда и социальной защиты населения РК подготовлен законопроект, который изменит действующую систему предоставления адресной социальной помощи (АСП). Об этом в ходе заседания Правительства заявил глава ведомства Биржан Нурымбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как проинформировал Биржан Нурымбетов, за девять месяцев текущего года АСП назначено 417 тыс. семьям, а это составляет порядка 2,1 млн человек.
«Более половины получателей АСП – члены многодетной семьи. Внедренный механизм АСП имеет как положительный, так и отрицательные факты. С одной стороны, данная работа помогла нуждающимся семьям оказать реальную поддержку от государства, и некоторые смогли выйти из категории малообеспеченной семьи. С другой стороны, к сожалению, отдельные граждане злоупотребили расширением возможности АСП. К примеру, при назначении АСП более 73 тысяч семей скрыли доходы, выявлены незаконные назначения АСП. По данным случаям в соответствии с законодательством, местными исполнительным органам отработаны практически все случая», - сказал министр на заседании Правительства.
В этой связи, Биржан Нурымбетов сообщил, что министерством подготовлен законопроект, который изменит действующую систему предоставления АСП.
«Главный ориентир – мотивация к труду в отношении учета доходов малообеспеченных граждан и размеров государственной поддержки в обеспечении прозрачности и справедливости. Предлагаемые меры необходимо рассматривать в комплексе. Поэтому, предлагаемые новые позиции будут включать поддержку многодетных матерей, модернизированную адресную социальную помощь, гарантированный социальный пакет», - отметил глава Минтруда.
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