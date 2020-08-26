Систему полива в парках, бульварах и скверах улучшили в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНОФРМ - Систему полива в столичных парках, бульварах и скверах с начала весны улучшили с 20% до 90%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города Нур-Султана.
Система полива работает как в автоматическом, так и в механическом режимах. Обходы, которые были совершены ранее, показали, что парки заросли густым сухостоем, деревья и кустарники высохли. Чтобы не допустить засыхания, восстановлена система полива.
В этом году общее количество высаженных зелёных насаждений достигнет свыше 100 тысяч, это на 40% больше, чем в прошлом году. В городе высажено порядка 6 млн цветов.
В текущем году в Нур-Султане количество благоустроенных общественных пространств (парки, скверы, бульвары) составит 50, дворов – 150. Общественные пространства и дворы благоустраивают в рамках концепции мастер-плана «Нур-Султан – комфортный город».
Также проводятся работы по замене светильников ЖКУ (с натриевой лампой) на современные энергосберегающие светодиодные светильники. В этом году ведутся работы по замене 10 тысяч светильников. Они более экономичны и позволяют тратить меньше электроэнергии. Экономичность таких ламп достигает 30-40%. За три года в столице установят 37 тысяч энергосберегающих светодиодных ламп.
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