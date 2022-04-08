Систему подземного хранения мусора предложил разработать житель Атырау

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Среди предложенных горожанами проектов можно отметить систему подземного хранения мусора, которую житель Атырау предложил в рамках программы «Берекелі бастама – городская инициатива», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Среди предложенных горожанами проектов можно отметить следующие: транспортные изменения, изменения конфигурации транспортных артерий города, улучшение проблем экологии города. К примеру, один из жителей города Атырау предложил решение для сбора и временного хранения мусора под землей. Система подземного сбора позволяет обеспечить эстетичный вид территории, избавиться от разбросанного мусора. Конструкция подземной платформы позволяет разместить значительно больше, чем стандартный объем до 7 тонн под землей. Также был предложен проект по переработке канализационных стоков с выработкой биогаза и развитием смежных производств. Мы еще раз подчеркиваем, что подходы в урбанистике разные, это не только вопросы транспорта, архитектуры, экологии, но и социологии в том числе», - пояснил глава Ассоциации урбанистов Q88.

Среди волнующих вопросов жителей городов Атырау и Актау – вопросы водоотведения, ЖКХ, модернизации, инновации городских улиц. Отдельно отмечаются вопросы о создании спортивных площадок, креативного кластера, строительство ДЮСШ, олимпийского резерва.

До 4 мая все проектные решения находятся на голосовании, после чего будут направлены для реализации в городские администрации.

«Жители городов Актау и Атырау достаточно активно принимают участие в голосовании. За последний месяц было зафиксировано 11 тысяч уникальных пользователей с двух городов. В процессе обсуждения проектного предложения поступил 151 комментарий от профессиональных экспертов, 89 - по Актау, 62 - по Атырау», - добавил Ерлан Аукенов.

Ранее сообщалось, что запущена платформа для участия граждан в улучшении инфраструктуры городов РК. От жителей городов Актау и Атырау поступило 97 предложений об улучшении инфраструктуры города.