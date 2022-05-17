17 Мая 2022 08:32

Систему подводных кабелей со странами Юго-Восточной Азии введут в Китае к 2024 году

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Система подводных кабелей под названием SEA-H2X соединит между собой Гонконг, Хайнань, Филиппины, Таиланд, Малайзию и Сингапур. В будущем планируется продлить данную систему до Вьетнама, Камбоджи и Индонезии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на китайскую телекоммуникационную компанию CMI.

Протяженность кабеля составит 5 тыс. км. Он состоит из 8 пар оптических волокон и имеет пропускную способность 160 терабит/сек. Инфраструктуру для проекта должны подготовить к 2024 году.

«В цифровую эпоху подводный кабель незаменим для создания надежных, безопасных и доступных глобальных сетевых соединений. SEA-H2X - важная подводная система с большой пропускной способностью в регионе. Она будет способствовать дальнейшему улучшению связи с Гонконгом, Хайнанем и странами Юго-Восточной Азии, стимулируя беспрепятственную торговлю, связь и финансовую интеграцию вдоль маршрута», - говорится в заявлении телекоммуникационной компании CUG.

Фото иллюстративное: www.storyblocks.com