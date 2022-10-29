Систему подготовки дзюдоистов к Олимпиаде изменят в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Основная, молодежная и юношеская сборные по дзюдо будут тренироваться совместно. Федерация и тренерский штаб профильного вида спорта представили министру культуры и спорта Даурену Абаеву планы и проект новой методики подготовки членов национальной сборной Казахстана по дзюдо к предстоящим международным стартам, в том числе к XXXIII летним Олимпийским играм 2024 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства.

В дальнейшем будет прорабатываться вопрос участия представителей молодежной национальной сборной в учебно-тренировочных сборах совместно с основной сборной и лучшими дзюдоистами мира.

Вместе с тем, как отмечается в сообщении ведомства, будет пересмотрен критерии отбора кандидатов на участие в стартах международного уровня. Это позволит усилить процесс подготовки будущих Олимпийцев.

«Проводится большая работа, многие процессы пересматриваются и меняются в свете последних мировых требований. Вкупе все это должно дать конкретный результат – медали на Олимпийских играх. Поэтому в данном вопросе мы все несем ответственность и спрос будет большой», - сказал Даурен Абаев.









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