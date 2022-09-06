Систему отбора и увольнения госслужащих пересмотрят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане пересмотрят систему отбора и увольнения госслужащих. Об этом заявил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках новой административной реформы будет пересмотрена система отбора и увольнения госслужащих, в целях обеспечения ее максимальной открытости для профессионалов из частного сектора. Агентство по делам государственной службы будет преобразовано в полноценный институт стратегического HR», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства, озвучивая положения проекта Общенационального плана по реализации Послания Главы государства.

Он также сообщил, что для установления ограничения мандата Президента в один срок продолжительностью 7 лет без права переизбрания будут внесены соответствующие поправки в Конституцию.

«Планируется проведение выборов в Мажилис и маслихаты всех уровней в первой половине следующего года», - добавил министр.

Напомним, выступая 1 сентября на совместном заседании палат Парламента с Посланием народу, Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил провести осенью внеочередные президентские выборы, а также предложил провести выборы в Мажилис и маслихаты всех уровней в первой половине следующего года.

Как сообщалось, 6 сентября проект Общенационального плана по повышению устойчивости экономики приняли в Правительстве.