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    13:09, 06 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Систему отбора и увольнения госслужащих пересмотрят в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане пересмотрят систему отбора и увольнения госслужащих. Об этом заявил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках новой административной реформы будет пересмотрена система отбора и увольнения госслужащих, в целях обеспечения ее максимальной открытости для профессионалов из частного сектора. Агентство по делам государственной службы будет преобразовано в полноценный институт стратегического HR», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства, озвучивая положения проекта Общенационального плана по реализации Послания Главы государства.

    Он также сообщил, что для установления ограничения мандата Президента в один срок продолжительностью 7 лет без права переизбрания будут внесены соответствующие поправки в Конституцию.

    «Планируется проведение выборов в Мажилис и маслихаты всех уровней в первой половине следующего года», - добавил министр.

    Напомним, выступая 1 сентября на совместном заседании палат Парламента с Посланием народу, Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил провести осенью внеочередные президентские выборы, а также предложил провести выборы в Мажилис и маслихаты всех уровней в первой половине следующего года.

    Как сообщалось, 6 сентября проект Общенационального плана по повышению устойчивости экономики приняли в Правительстве.


    Теги:
    Правительство РК Экономика Послание Президента РК-2022 Послание Президента РК Правительство
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