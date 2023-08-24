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    19:14, 23 Август 2023 | GMT +6

    Систему оплаты за проезд в общественном транспорте хотят поменять в Астане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице около 40% пассажиров не оплачивает за проезд в общественном транспорте. Об этом было сообщено в ходе заседание постоянной комиссии маслихата города Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «3-4 мл тенге вы у нас запрашиваете каждый раз на автобусы, исправится ли что-то или также люди будут заходить и не оплачивать?» - вопросил депутат маслихата Владислав Сергеев.

    На что и.о. заместителя руководителя ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны» Бауыржан Тайбергенов ответил, что этот вопрос решиться при смене системы оплаты в автобусах.

    «Основной вопрос по безбилетчикам, это то, что у нас есть QR-коды. Они когда заходят – считывают, но не оплачивают и ждут, когда контролер подойдет. Новая система будет банковская, мы отменим QR-коды, и граждане будут пользоваться только банковской карточкой и тогда все будут оплачивать за проезд при входе. Если мы отметим QR-оплату и будет банковская система, то порядка в два раза, а может и в три раза сократиться количество безбилетчиков», - пояснил Бауыржан Тайбергенов, отвечая на вопросы.


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