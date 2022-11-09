Систему оформления вида на жительство упростили для иностранцев в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане для увеличения притока прямых иностранных инвестиций и улучшения инвестиционной привлекательности упростили систему выдачи вида на жительства иностранным гражданам, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров КР.

Иностранцы (за исключением граждан приграничных стран), внесшие в экономику Кыргызстана свыше 10 млн сомов (более 119 тысяч долларов США), получают возможность рассмотрения их материалов по временным видам на жительство в сокращенный срок. Требование об обязательном проживании не менее полугода на территории КР до подачи заявления при оформлении вида на жительства к таким лицам применяться не будет.

Согласно Закону КР «О внешней миграции», иностранному гражданину или лицу без гражданства, прибывшему в страну на срок более 6 месяцев, имеющему в Кыргызской Республике легальный источник дохода, временный вид на жительство выдается для работы по трудовому договору вместе с разрешением на работу, для обучения в учебном заведении - по ходатайству учебного заведения, для реализации инвестиционной деятельности на территории Кыргызстана - на основании ходатайства, выданного уполномоченным государственным органом по продвижению инвестиций.

Временный вид на жительство иностранцы или лицо без гражданства могут получить на срок не более одного года с последующим ежегодным продлением на срок не более пяти лет, а также на срок, установленный трудовым договором или предусмотренный для выполнения иной деятельности, в том числе учебным планом или планом научного сотрудничества.

Временный вид на жительство также может быть выдан членам семьи вышеуказанных лиц.

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