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    01:39, 10 Март 2023 | GMT +6

    Систему навигации для слабовидящих людей разработали в Японии

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    Фото: global.honda.
    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Японская компания Ashirase изобрела систему «прогулочной навигации» для слабовидящих людей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на New York Post.

    Устройство надевается на обувь и посылает вибрации на ногу пользователя через приложение для смартфона, которое сообщает, в каком направлении двигаться.

    «Ashi» в переводе с японского означает «ступня», а «shirase» - уведомление, оповещение.

    Одна из частей устройства располагается внутри обуви, а другая крепится к верхней части и содержит механизмы для запуска навигационного приложения и аккумулятора, говорится на сайте компании.

    Устройство использует информацию из GPS – во время ходьбы пользователя подаются вибрирующие сигналы, когда и куда нужно повернуть или же остановиться.

    «Мы надеемся, что люди с нарушениями зрения смогут «свободно ходить самостоятельно» и открывать мир по-своему», — отмечается в сообщении компании.

    Компания подчеркивает, что устройство предназначено для слабовидящих людей, но не для слепых. Ожидается, что продажи устройства начнутся уже в следующем году.

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