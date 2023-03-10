Систему навигации для слабовидящих людей разработали в Японии

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Японская компания Ashirase изобрела систему «прогулочной навигации» для слабовидящих людей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на New York Post.

Устройство надевается на обувь и посылает вибрации на ногу пользователя через приложение для смартфона, которое сообщает, в каком направлении двигаться.

«Ashi» в переводе с японского означает «ступня», а «shirase» - уведомление, оповещение.

Одна из частей устройства располагается внутри обуви, а другая крепится к верхней части и содержит механизмы для запуска навигационного приложения и аккумулятора, говорится на сайте компании.

Устройство использует информацию из GPS – во время ходьбы пользователя подаются вибрирующие сигналы, когда и куда нужно повернуть или же остановиться.

«Мы надеемся, что люди с нарушениями зрения смогут «свободно ходить самостоятельно» и открывать мир по-своему», — отмечается в сообщении компании.

Компания подчеркивает, что устройство предназначено для слабовидящих людей, но не для слепых. Ожидается, что продажи устройства начнутся уже в следующем году.