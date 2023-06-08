Систему мониторинга выбросов запустят в РК до декабря

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра-министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу сообщил о планах по внедрению автоматизированной системы мониторинга выбросов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается Экологического кодекса, мы изначально планировали внедрить автоматизированную систему мониторинга выбросов и начали исследования с 1 января 2023 года. Однако по объективным причинам Правительство отложило реализацию данной работы до декабря. Мы будем готовы ввести эту систему автоматического мониторинга и верификации в качестве пилотного проекта. Она будет на нефтегазовых, горнодобывающих и энергетических предприятиях», - сказал Мурат Нуртлеу на Международном форуме Астана.

Как сообщалось ранее, до конца 2023 года на четырех технологических установках Атырауского НПЗ внедрят автоматическую систему мониторинга. Всего до конца 2028 года на предприятии реализуют, как минимум, пять проектов для улучшения экологической ситуации в Атырауской области.