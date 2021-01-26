Систему мгновенных платежей разрабатывают в Нацбанке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев рассказал о программе развития национальной платежной системы до 2025 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Ерболата Досаева, в 2020 году в условиях коронавируса и увеличения спроса на онлайн-услуги наблюдался существенный рост безналичных платежей в 2,5 раза до 35,3 трлн тенге.

«В целях реализации Вашего (Президента - прим. автора) поручения принята Программа развития национальной платежной системы до 2025 года, в рамках которой в 2021 году будет проведена работа по построению системы мгновенных платежей и межбанковской системы платежных карточек. Реализация указанных мер позволит снизить издержки за прием безналичных платежей в 2 раза, ускорить платежи внутри страны и расширить использование безналичных платежей», - сказал Ерболат Досаев на расширенном заседании Правительства под председательством Президента РК.

Глава Нацбанка отметил, что в 2020 году в целях выстраивания фундамента цифрового финрынка принята Концепция по развитию финансовых технологий и инноваций на 2020-2025 годы. Нацбанком также внедрена новая платформа, с помощью которой осуществлен полный переход на электронный формат приема отчетности от субъектов финансового рынка через веб-портал с использованием онлайн-сервисов.

Напомним, сегодня состоялось расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.