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    16:00, 26 Январь 2021 | GMT +6

    Систему мгновенных платежей разрабатывают в Нацбанке

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев рассказал о программе развития национальной платежной системы до 2025 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам Ерболата Досаева, в 2020 году в условиях коронавируса и увеличения спроса на онлайн-услуги наблюдался существенный рост безналичных платежей в 2,5 раза до 35,3 трлн тенге.

    «В целях реализации Вашего (Президента - прим. автора) поручения принята Программа развития национальной платежной системы до 2025 года, в рамках которой в 2021 году будет проведена работа по построению системы мгновенных платежей и межбанковской системы платежных карточек. Реализация указанных мер позволит снизить издержки за прием безналичных платежей в 2 раза, ускорить платежи внутри страны и расширить использование безналичных платежей», - сказал Ерболат Досаев на расширенном заседании Правительства под председательством Президента РК.

    Глава Нацбанка отметил, что в 2020 году в целях выстраивания фундамента цифрового финрынка принята Концепция по развитию финансовых технологий и инноваций на 2020-2025 годы. Нацбанком также внедрена новая платформа, с помощью которой осуществлен полный переход на электронный формат приема отчетности от субъектов финансового рынка через веб-портал с использованием онлайн-сервисов.

    Напомним, сегодня состоялось расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.


    Теги:
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