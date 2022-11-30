Систему «Қорғау» предлагают внедрить в Актобе

30 Ноября 2022, 21:30

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В 7 городах страны используется программа «Қорғау» по выявлению злостных нарушителей на дорогах. Подобную систему предложил внедрить в Актобе министр внутренних дел Марат Ахметжанов в ходе поездки в регион, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Программа «Қорғау» работает в Астане, Алматы, Шымкенте, Усть-Каменогорске, Атырау, Туркестане и Петропавловске. Система позволяет выявлять автомобили с подложными номерами, без страховки, находящиеся в розыске, нарушающие ПДД и неоплачивающие штрафы. Раньше для этого требовалось останавливать все автомашины и проверять документы.

«Система, анализируя данные уличных камер, сама отправит сообщение на планшет ближайшего полицейского, что рядом находится «опасный» водитель. Таким образом, полиция моментально реагирует на грубое нарушение ПДД. С ее помощью уже выявлено 740 фактов использования подложных номеров. Установлено 2 370 водителей, лишенных водительских прав. Изъято почти 4 тысячи госномеров. На штрафстоянку водворены около 12 тысяч автомашин нарушителей.

Нужно организовать такую же работу в Актобе. Акимату необходимо ускорить внедрение современных систем. Это позволит повысить культуру дорожного движения и обеспечить безопасность на дорогах, а также принцип неотвратимости наказания,- отметил глава МВД Марат Ахметжанов на встрече с населением Актюбинской области.