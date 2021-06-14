Систему Kids go free планируют запустить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления компании «Kazakh Tourism» Ержан Еркинбаев рассказал о механизме Kids go free, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал Ержан Еркинбаев, Kazakh Tourism будет оператором программы Kids go free, что является механизмом субсидирования перелетов детей.

«Данная мера направлена на увеличение организованного семейного отдыха в ТОП-10 дестинациях и будет осуществляться через туроператоров. То есть, семья с детьми в возрасте от 2 до 14 лет включительно должна будет приобрести путевку на казахстанские курорты через туроператоров, которые будут реализовывать путевки уже за минусом стоимости детских билетов. Здесь будут требования относительно 4 ночей и 5 дней. Таким образом, мы стимулируем семейный отдых в Казахстане и по нашим подсчетам удешевляем отдых внутри страны на 20-30 %», - сообщил председатель Kazakh Tourism.

Ранее в Минкультуры и спорта сообщили , что субсидии в размере 15 тысяч тенге за каждого иностранного туриста в рамках развития въездного туризма получат казахстанские туроператоры.