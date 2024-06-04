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    18:15, 03 Июнь 2024 | GMT +6

    Систему хранения электроэнергии внедрят в РК

    электроэнергия
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    В правила технической эксплуатации электрических станций и сетей вносятся изменения. Соответствующий приказ министра энергетики размещен на портале Открытые НПА, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В частности, в правила вносится пункт по системе хранения электрической энергии.

    - Техническое устройство с автоматизированной системой управления, предназначенное для накопления (заряда), хранения и выдачи (разряда) электрической энергии, и взаимосвязанные с ними сооружения, и инфраструктура, технологически необходимые для их эксплуатации в соответствии с законодательством Республики Казахстан, – поясняется в документе.

    Отмечается, что энергоемкость системы хранения электрической энергии – это объем электрической энергии в киловатт-час, возможный к накоплению, хранению и выдаче в сеть системой хранения электрической энергии, определяемый паспортными данными завода-изготовителя оборудования.

    В правилах указано, что основными задачами систем хранения электроэнергии являются накопление, хранение и выдача электроэнергии.

    При этом говорится, что взаимосвязанные с системой хранения электрической энергии сооружения и инфраструктура должны обеспечить полную выдачу их мощности без ограничений.

    В системах хранения электроэнергии энергетические характеристики составляются по следующим показателям:

    • скорость изменения электрической мощности, МВт/сек;
    • эффективность преобразования электрической энергии;
    • деградация мощности;
    • количество циклов заряда/разряда;
    • допустимая скорость заряда/разряда;
    • состояние заряда;
    • допустимая глубина разряда;
    • время отклика;
    • возможность по реактивной мощности;
    • возможность холодного пуска.

    Системы хранения электрической энергии применяются к объектам генерирующих установок возобновляемых источников энергии (ГУВИЭ) установленной мощностью свыше 10 МВт. Для объектов ГУВИЭ с системами хранения электрической энергии обеспечивается синхронизированная работа с сетью.

    Указывается, что к объектам ГУВИЭ с системами хранения электрической энергией должны устанавливать требования в соответствии с правилами. При этом для систем хранения электрической энергии дополнительно устанавливаются технические требования и диапазоны систем хранения электрической энергии.

    Теги:
    Электроэнергия Энергетика
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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