Систему хранения электроэнергии внедрят в РК

В правила технической эксплуатации электрических станций и сетей вносятся изменения. Соответствующий приказ министра энергетики размещен на портале Открытые НПА, передает корреспондент агентства Kazinform.

В частности, в правила вносится пункт по системе хранения электрической энергии.

- Техническое устройство с автоматизированной системой управления, предназначенное для накопления (заряда), хранения и выдачи (разряда) электрической энергии, и взаимосвязанные с ними сооружения, и инфраструктура, технологически необходимые для их эксплуатации в соответствии с законодательством Республики Казахстан, – поясняется в документе.

Отмечается, что энергоемкость системы хранения электрической энергии – это объем электрической энергии в киловатт-час, возможный к накоплению, хранению и выдаче в сеть системой хранения электрической энергии, определяемый паспортными данными завода-изготовителя оборудования.

В правилах указано, что основными задачами систем хранения электроэнергии являются накопление, хранение и выдача электроэнергии.

При этом говорится, что взаимосвязанные с системой хранения электрической энергии сооружения и инфраструктура должны обеспечить полную выдачу их мощности без ограничений.

В системах хранения электроэнергии энергетические характеристики составляются по следующим показателям:

скорость изменения электрической мощности, МВт/сек;

эффективность преобразования электрической энергии;

деградация мощности;

количество циклов заряда/разряда;

допустимая скорость заряда/разряда;

состояние заряда;

допустимая глубина разряда;

время отклика;

возможность по реактивной мощности;

возможность холодного пуска.

Системы хранения электрической энергии применяются к объектам генерирующих установок возобновляемых источников энергии (ГУВИЭ) установленной мощностью свыше 10 МВт. Для объектов ГУВИЭ с системами хранения электрической энергии обеспечивается синхронизированная работа с сетью.

Указывается, что к объектам ГУВИЭ с системами хранения электрической энергией должны устанавливать требования в соответствии с правилами. При этом для систем хранения электрической энергии дополнительно устанавливаются технические требования и диапазоны систем хранения электрической энергии.