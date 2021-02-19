Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Систему госпланирования интегрируют с информсистемами госорганов

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
19 Февраля 2021, 11:44
Систему госпланирования интегрируют с информсистемами госорганов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал о ходе цифровизации бюджетного процесса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2020 году завершился 1-ый этап реализации проекта «Развитие системы государственного планирования». Благодаря этому формирование республиканского бюджета проведено исключительно в электронном формате. В ИСГП имеется модуль стратегического планирования, позволяющий увязать показатели стратегических документов с бюджетными средствами. В рамках дальнейшей цифровизации планируются интеграция с информсистемами госорганов, реализация функционала по инвестиционным проектам и проработка вопроса применения сервиса «Единое окно закупок», - сказал Ерулан Жамаубаев на коллегии Минфина.

Он напомнил, что в прошлом году по поручению Главы государства запущена система мониторинга выделяемых мер государственной поддержки.

«Разработана соответствующая Методика и информационная система. Уже имеются предварительные данные по 67 мерам господдержки, оказанных в период с 2015 по 2019 годы. В текущем году оценкой охватим все меры финансовой поддержки, результаты которых в дальнейшем будут использованы для повышения качества планирования республиканского бюджета», - заключил глава ведомства.


Экономика   Минфин РК   Цифровой Казахстан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
21 золотую медаль завоевали казахстанцы на ЧМ по рукопашному бою в Астане
21 золотую медаль завоевали казахстанцы на ЧМ по рукопашному бою в Астане
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК