Систему госпланирования интегрируют с информсистемами госорганов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал о ходе цифровизации бюджетного процесса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2020 году завершился 1-ый этап реализации проекта «Развитие системы государственного планирования». Благодаря этому формирование республиканского бюджета проведено исключительно в электронном формате. В ИСГП имеется модуль стратегического планирования, позволяющий увязать показатели стратегических документов с бюджетными средствами. В рамках дальнейшей цифровизации планируются интеграция с информсистемами госорганов, реализация функционала по инвестиционным проектам и проработка вопроса применения сервиса «Единое окно закупок», - сказал Ерулан Жамаубаев на коллегии Минфина.

Он напомнил, что в прошлом году по поручению Главы государства запущена система мониторинга выделяемых мер государственной поддержки.

«Разработана соответствующая Методика и информационная система. Уже имеются предварительные данные по 67 мерам господдержки, оказанных в период с 2015 по 2019 годы. В текущем году оценкой охватим все меры финансовой поддержки, результаты которых в дальнейшем будут использованы для повышения качества планирования республиканского бюджета», - заключил глава ведомства.