Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    Систему гарантированного уведомления должников хотят ввести в Казахстане

    28 Марта 2022, 12:59

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр юстиции РК Канат Мусин рассказал о существующих в сфере уведомления должников проблемах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Огромной и практически не решаемой на сегодняшний день является проблема уведомления сторон. Сейчас в системе АИС ОИП уже внедрено СМС-извещение. Но эта мера неэффективна, поскольку не обеспечивает гарантированной доставки сообщения именно должнику или взыскателю», - сказал Канат Мусин на Правчасе в Мажилисе.

    По его словам, очевидно и то, что направление уведомлений по почте - это уже архаизм, как по срокам доставки, так и по стоимости.

    «Только на отправку уведомления одним заказным письмом расходуется около 400 тенге. В правовой системе государства, в которой своевременное уведомление должника является обязательным условием применения тех или иных принудительных мер, наличие системы гарантированного уведомления - насущная необходимость. И не только для судебных исполнителей, но и для всех административных органов», - отметил министр.

    «В настоящее время министерство работает над практической реализацией этого вопроса. Соответствующие предложения будут внесены в Правительство в ближайшее время», - добавил К. Мусин.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Минюст
    Новости по теме
    Новости по теме
    Дело Стати: Верховный суд Швеции отказал Нацбанку РК  в праве подачи апелляции
    Около 26 млн тенге взыскали с должников в ВКО
    Активы Jusan Bank вернули в Казахстан
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков