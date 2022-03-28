Систему гарантированного уведомления должников хотят ввести в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр юстиции РК Канат Мусин рассказал о существующих в сфере уведомления должников проблемах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Огромной и практически не решаемой на сегодняшний день является проблема уведомления сторон. Сейчас в системе АИС ОИП уже внедрено СМС-извещение. Но эта мера неэффективна, поскольку не обеспечивает гарантированной доставки сообщения именно должнику или взыскателю», - сказал Канат Мусин на Правчасе в Мажилисе.

По его словам, очевидно и то, что направление уведомлений по почте - это уже архаизм, как по срокам доставки, так и по стоимости.

«Только на отправку уведомления одним заказным письмом расходуется около 400 тенге. В правовой системе государства, в которой своевременное уведомление должника является обязательным условием применения тех или иных принудительных мер, наличие системы гарантированного уведомления - насущная необходимость. И не только для судебных исполнителей, но и для всех административных органов», - отметил министр.

«В настоящее время министерство работает над практической реализацией этого вопроса. Соответствующие предложения будут внесены в Правительство в ближайшее время», - добавил К. Мусин.