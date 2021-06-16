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    17:32, 16 Июнь 2021 | GMT +6

    Систему финансовой и юридической защиты медиков внедрят в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 2023 года в Казахстане будет внедрена система финансовой и юридической защиты медработников. Об этом в ходе встречи с медицинскими работниками сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Поэтапно повышается заработная плата медработников. В этом году 247 тысячам медработникам произведено повышение. Из них: 74 тысячам врачей на 30%, 173 тысячам средних медработников на 25%. К 2023 году заработная плата врачей будет в 2,5 раза выше в соотношении к средней заработной плате в экономике и составит порядка 560 тысяч тенге, средних медицинских работников – 210 тысяч тенге», - сказал Ералы Тугжанов.

    Вице-премьер также отметил, что в соответствии с поручением Главы государства с 2023 года будет внедрена системе финансовой и юридической защиты медработников.

    Е. Тугжанов напомнил, что благодаря усилиям медицинских работников удалось стабилизировать эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом в стране. За короткий период были мобилизованы значительные силы и средства, направленные на охрану здоровья граждан.


    Теги:
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