Систему электронного билетирования в Усть-Каменогорске запустят к первому сентября

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Электронную оплату проезда в общественном транспорте Усть-Каменогорска планируют запустить к 1 сентября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

Оплатить за проезд в автобусах, трамваях и маршрутках можно будет через SMS, по QR-коду и транспортной картой «Oskemencard».

На текущий момент весь общественный транспорт города оснащен валидаторами, GPS-трекерами, бортовыми компьютерами и мобильными терминалами. К системе автоматизированной оплаты проезда уже подключено 9 маршрутных такси (№№ 228, 229, 230, 246, 253, 255, 260, 261 и 262), 4 автобусных (№12, 24, 60 и 67) и 3 трамвайных маршрута (№ 1, 3 и 4). До конца августа система будет запущена на всех городских маршрутах.

Совместно с компанией Beeline отлажен и протестирован механизм оплаты за проезд через SMS и по QR-коду. Услуга будет доступна после полного запуска современной транспортной системы.

Оплачивать за проезд можно будет и более традиционным способом, широко распространенным во всем мире – по транспортной карте. В первое время их будут продавать, выдавать и пополнять в 34 точках города. Стоимость обычной карты составит 500 тенге. Льготная транспортная карта будет выдаваться бесплатно, так же, как и школьная.

Кроме того, уже запущено мобильное приложение «Oskemenbus», в котором можно следить за движением транспорта, проверять актуальное расписание и реальное время прибытия на остановку и выстраивать удобный маршрут до места назначения. С момента запуска приложение скачали более 100 тысяч пользователей.

В июне т.г. перевозчики Усть-Каменогорска обсудили с акимом области систему электронного билетирования, которая хорошо зарекомендовала себя в крупных городах Казахстана. Транспортники подчеркнули, что она позволяет обеспечить прозрачность сферы пассажирских перевозок. Тогда же, на встрече с Даниалом Ахметовым, была достигнута договоренность о том, что к сентябрю этого года перевозчики составят план развития своей отрасли, в который помимо прочего включат предложения по изменению маршрутов и обновлению подвижного состава.