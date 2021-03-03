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Систему для сбора космического мусора предложил школьник из Караганды

Автор:  
Агата Мухамеджанова
3 Марта 2021, 14:48
Систему для сбора космического мусора предложил школьник из Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Назарбаев Интеллектуальной школе Караганды проходит месячник физики. В конкурсе научных проектов отличился десятиклассник Георгий Шатов, который предложил способ удаления мелкого космического мусора с орбиты Земли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Школьник предложил новый способ удаления мелкого космического мусора с орбиты Земли.

«Актуальность темы заключается в необходимости создания роботизированных систем для сбора космического мусора. В будущем он может создавать препятствия при запуске космических аппаратов», - считает автор проекта.

В рамках месячника в НИШ также устроили интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?». Восьмиклассники состязались за звание лучших знатоков физики. Учащиеся седьмых классов участвовали в конкурсе на лучший Lapbook (самодельная книжка) по физике.

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