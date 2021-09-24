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    05:37, 24 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Систему безопасности школ совершенствуют в Таразе

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - С системами обеспечения безопасности таразских школ ознакомился аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, глава региона посетил ряд учреждений образования, а также областной департамент полиции.

    В школе-гимназии №7 на входе в здание установлены новые турникеты, через которые учащиеся проходят с помощью «Tulpar Card». В этом учебном заведении имеется 10 камер видеонаблюдения. Сроки установки тревожной кнопки задерживают, что не устроило Бердибека Сапарбаева.

    Также глава региона уделил внимание внутреннему и внешнему оформлению образовательного учреждения, интерактивной карте с QR-кодом, книжным полкам в фойе, осмотрел библиотеку школы-гимназии и поприсутствовал на уроке казахского языка, заглянул и в столовую, просмотрел меню для школьников.

    Школу-гимназию на протяжении года возглавляет директор Юлия Фризен. По ее словам, учебное заведение было построено в 1952 году, в 2016 году проведен капитальный ремонт здания. Здесь трудятся 133 педагога, получают образование 1 584 ученика.

    Глава региона побеседовал с учителями, отметив особую заботу, которую проявляет о них государство, и призвал педагогов к качественному труду. Затронул глава региона и вопрос строительства дополнительного здания на 300 мест для школы-гимназии №7.

    В средней школе №51 директор Бакыт Сапаралиева сообщила, что в 2020 году один выпускник окончил школу с нагрудным знаком «Алтын белгі», семь – с аттестатами особого образца. Сейчас здесь учатся 1 400 учеников.

    При входе в это учебное заведение так же установлены турникеты для обеспечения безопасности детей. Однако, как оказалось, карты «Tulpar Card» есть только у 481 ученика. Глава региона осмотрел столовую на 150 мест, спортивный зал школы. Многие ученики оплачивают еду посредством карты «Tulpar Card».

    Аким области ознакомился с уголком, посвященным выпускникам, и узнал, что на сайте «Түлек.кз» зарегистрировалось 800 человек. Среди них известный футболист Бауыржан Исламхан, а также Раушан Бурлибаева, которая окончила школу с золотой медалью и выбрала путь педагога.

    В центре оперативного управления полиции города Тараза руководитель областного департамента полиции Жанат Сулейманов сообщил, что на данный момент один центр ведет наблюдение за 60 видеокамерами в 10 школах.

    Аким области поручил своему заместителю Даулету Карибеку ускорить работы по подключению к этому центру камер видеонаблюдения всех школ Тараза и близлежащих районов и создать все условия для безопасности учеников.


    Теги:
    Образование Жамбылская область Безопасность
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