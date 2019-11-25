Систему безопасности проверят в школах и детсадах Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В школах и детсадах Акмолинской области проверят систему безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции региона, по поручению министра внутренних дел генерал - лейтенанта полиции Ерлана Тургумбаева полицейскими усилены меры по обеспечению безопасности детей. В Акмолинской области сотрудники подразделений ювенальной полиции и инспекторы проверяют работу системы безопасности, действующую в средних школах и дошкольных учреждениях.

«Особое внимание при осуществлении проверки уделено оснащению учебных заведений видеокамерами, наличию охраны, контроль за входом и выходом на территорию и в здания общеобразовательных школ и дошкольных учреждений. Кроме того, руководители территориальных подразделений департамента полиции лично проводят встречи с учениками их родителями и преподавательскими коллективами, где обсуждаются вопросы обеспечения безопасности учащихся в учебных заведениях и принимаются меры по устранению имеющихся проблем. Также проводится инструктаж с персоналом, отвечающим за безопасность учеников и преподавательского состава», - отметили в ведомстве.

Как добавили полицейские, по поручению главы ведомства, к территориям, прилегающим к учебным и дошкольным заведениям, максимально приближены маршруты патрулирования нарядов полиции и комплексных сил. На особом контроле полиции - лица, ранее судимые за совершение преступлений в отношении несовершеннолетних, в частности - половой неприкосновенности.

В Акмолинской области 549 общеобразовательных школ, которые обслуживают 38 школьных инспекторов и 49 зональных ювенальных полицейских, в сельской местности профилактическая работа с учащимися в учебных заведениях возложена на участковых инспекторов полиции.