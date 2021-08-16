Систему «Ashyq» внедрят во всех учреждениях образования и воспитания Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Опубликовано новое постановление «О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции» Главного государственного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В документе говорится, что акимам районов, Управлению образования города Алматы, руководителям ВУЗ, СУЗ, частных школ и детских садов необходимо обеспечить:

- информационное разъяснение о необходимости вакцинации студентов и сотрудников ВУЗов;

- завершенную вакцинацию педагогов и технического персонала, персонала общежитий и столовых, за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших за последние З месяца;

- внедрение системы «Ashyq» во всех учреждениях образования и воспитания в целях контроля за инфицированными, невакцинированными и контактными лицами из числа педагогов и сотрудников, персонала общежитий, столовых и родителей при посещении;

- приемку учреждений образования в соответствие санитарным требованиям по формату обучения, организации питания, заполняемости учебных помещений в корпусах, аудиториях, спортивных и актовых залах, комнат в общежитиях, исключающих переуплотненность, уроки физической культуры в соответствии с погодными условиями проводить на открытом воздухе;

- соблюдение масочного и дезинфекционного режимов;

- вакцинацию студентов в возрасте старше 18 лет, за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших за последние 3 месяца;

- установку рециркуляторов воздуха в местах скученного нахождения учащихся — столовых, туалетных, рекреациях;