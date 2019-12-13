Системой ОСМС в январе 2020 года будет охвачено 88% казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Системой обязательного социального медицинского страхования в январе 2020 года будет охвачено 88% казахстанцев. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из основных вызовов подготовки к внедрению системы обязательного социального медицинского страхования являлось вовлечение максимального количества населения в систему. В том числе, задача, которая ставилась Елбасы два года назад, это актуализация всех самозанятых. Правительство совместно с местными исполнительными органами сегодня завершает эту работу. 97% населения актуализировано в базах данных. То есть, мы владеем всей информацией онлайн о социальном статусе наших граждан за исключением 3%. Это порядка 550 тысяч человек, которых мы видим в базе данных физлиц, но они не проживают по месту жительства, по многим из них есть информация, что они выехали за рубеж. Поэтому актуализация полностью не проведена, но до конца года эта работа будет продолжаться. Также мы ожидаем, что в следующем году, по мере обращения этих граждан за медицинской помощью будем их статус актуализировать», - сказал Е. Биртанов.

По его словам, прогноз застрахованности среди актуализированных 97% населения в январе 2020 года составляет 88%%, при том, что изначально ожидалось 80%. В первую очередь это 54% населения, которые относятся к 15 льготным категориям, и их застрахует государство. Еще 29 % - это наемные работники, которые уже сейчас застрахованы, в этом году за них начали поступать взносы в Фонд социального медицинского страхования, а также другие категории граждан. В совокупности, эти категории и составляют 88%. Остальные 12%, 2,2 млн человек – это так называемые самостоятельные плательщики.

Министр также сообщил, что за счет обязательного социального медицинского страхования в 2020 году объем финансирования здравоохранения увеличится на 50 процентов и достигнет 1,5 трлн тенге. Это позволит оказывать населению в рамках ОСМС медицинские услуги, которые ранее были доступны либо платно, либо по определенному перечню заболеваний, либо льготным категориям граждан. В целом, работа по подготовке к внедрению медицинского страхования находится в финальной стадии. Минздравом ведется ежедневный мониторинг готовности регионов, медицинских организаций к внедрению ОСМС.

Как отметил Е. Биртанов, сегодня уже около 1,5 тысяч медицинских организаций готовы заключить договоры с Фондом медстрахования на предоставление услуг в рамках ГОМБ и ОСМС.