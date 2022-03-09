Системообразующие компании Карагандинской области поддерживают местных производителей

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Системообразующие предприятия Карагандинской области АО «АрселорМиттал Темиртау» и корпорация «Казахмыс» продолжают поддерживать товаропроизводителей региона. В областном акимате подписали меморандум о взаимном сотрудничестве по развитию местного содержания, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«АрселорМиттал Темиртау» в прошлом году работал с 44 местными предприятиями. В 2022 году их число вырастет до 56. Компания планирует обеспечить заказами товаропроизводителей региона на общую сумму 85 млрд тенге. Это на 5 млрд тенге больше, чем в прошлом году.

«Казахмыс» увеличит количество компаний области, с которыми будет сотрудничать, с 16 до 21. Корпорация закупит товаров и услуг у местных предприятий на 25 млрд тенге, что на 4,3 млрд тенге больше, чем в прошлом году.

На фоне кризисных явлений в мировой экономике вопросы поддержки отечественных производителей и развития местного содержания остаются одними из самых важных.