Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Системообразующие компании Карагандинской области поддерживают местных производителей

Автор:  
Агата Мухамеджанова
9 Марта 2022, 21:44
Системообразующие компании Карагандинской области поддерживают местных производителей

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Системообразующие предприятия Карагандинской области АО «АрселорМиттал Темиртау» и корпорация «Казахмыс» продолжают поддерживать товаропроизводителей региона. В областном акимате подписали меморандум о взаимном сотрудничестве по развитию местного содержания, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«АрселорМиттал Темиртау» в прошлом году работал с 44 местными предприятиями. В 2022 году их число вырастет до 56. Компания планирует обеспечить заказами товаропроизводителей региона на общую сумму 85 млрд тенге. Это на 5 млрд тенге больше, чем в прошлом году.

«Казахмыс» увеличит количество компаний области, с которыми будет сотрудничать, с 16 до 21. Корпорация закупит товаров и услуг у местных предприятий на 25 млрд тенге, что на 4,3 млрд тенге больше, чем в прошлом году.

На фоне кризисных явлений в мировой экономике вопросы поддержки отечественных производителей и развития местного содержания остаются одними из самых важных.


Казахмыс   Карагандинская область   Промышленность   Экономика   Регионы Казахстана   Караганда  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Башенный кран упал в Астане
Башенный кран упал в Астане
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
301 млрд тенге дополнительно требуется на туристические проекты - Асхат Оралов
301 млрд тенге дополнительно требуется на туристические проекты - Асхат Оралов