Системные меры для стабилизации цен на социально значимые продукты  обсудили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялась онлайн-встреча руководства Агентства по защите и развитию конкуренции с представителями Альянса ассоциаций агропромышленного комплекса (представители 14 отраслевых ассоциаций, включая Зерновой союз, Мясной союз, Масложировой союз, Ассоциация яичных производителей Казахстана) по мерам, принимаемым для стабилизации цен на социально-значимые продукты, и вопросам развития рынка АПК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу агентства.

На данной встрече руководители Альянса сделали заявление и озвучили ряд предложений, направленных на борьбу с первопричинами недоступности продовольственных товаров для наших сограждан.

В качестве долгосрочных инструментов предложено развитие системы социальных карт для уязвимых слоев населения, что позволяет точечно оказывать необходимую поддержку тем, кто в ней нуждается, а не «размазывать» эффект поддержки от государства по всем потребителям в ущерб экономике. Аналогичная система работает в США уже около 100 лет и занимает порядка 70% бюджета МСХ США.

В целях достижения краткосрочных результатов предложено прибегнуть к совершенствованию системы финансирования СХТП на условиях встречных обязательств. Предлагается использовать опыт единого оператора в лице АО НК «Продкорпорация» с условием расширения программы и вовлечения большего количества СХТП. Закуп продукции необходимо осуществлять непосредственно у производителей, а не через ритейл. В этом случае сельхозпроизводители готовы открыть себестоимость и фиксировать цены на поставляемую продукцию, влияя на общее розничное ценообразование.

Для полноценного функционирования механизма, по мнению представителей Альянса АПК, необходимо разработать на правительственном уровне правила, которые будут регулировать работу местных исполнительных органов по форвардному закупу, дадут сельхозтоваропроизводителям возможность планирования и исключат коррупционную составляющую. Также, для прекращения роста цен в краткосрочной перспективе, важно сохранять прямое субсидирование по тем видам продукции, которые без решения системных проблем продолжают работать в убыток.

Кроме того, Альянс ассоциаций АПК Казахстана поддерживает инициативу ряда акиматов в развитии конкуренции между ритейлерами путем создания каналов прямых продаж от производителей продукции, путем создания фермерских рынков и постоянно действующих ярмарок-павильонов.

Со стороны АЗРК данное заявление поддержано в части недопущения необоснованного роста цен. Встречным заявлением стало предложение Альянсу проявить социальную ответственность бизнеса, поддержать население и действия правительства в принимаемых мерах по стабилизации цен на социально значимые товары.

«Мы понимаем, что работать в условиях мирового роста цен на продовольствие и других объективных причин тяжело, но поддержать социально уязвимые слои населения мы просто обязаны, - подчеркнул Серик Жумангарин. – Сейчас очень важно сбить спекулятивный тренд. Мы принимаем свои меры, но ждем и от вас соответствующих мер».

Как сообщалось ранее, в настоящее время антимонопольным контролем охвачено 12 товарных рынков СЗПТ и практически все их крупные производители и оптовые поставщики. По товарным позициям, демонстрирующим наибольший рост цен за последние 2 месяца - от 3 до 11 % - субъектам рынка направлено 25 уведомлений о снижении цен. Учитывая объективные причины роста цен на отдельных товарных рынках, АЗРК внесены предложения в разрабатываемую Правительством Дорожную карту по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары по каждому проблемному рынку СЗПТ. При этом было озвучено, что в случае явных нарушениях со стороны субъектов рынков АПК будут приняты меры в рамках антимонопольного контроля.

Для комплексного решения системных вопросов на рынке СЗПТ АЗРК полагает необходимым уполномоченному государственному органу:

- обеспечить внутреннее насыщение рынка, стабильность политики субсидирования по направлениям АПК с определением приоритетного субсидирования рынков СЗПТ;

- расширить доступ крестьянских, фермерских хозяйств к мерам государственной поддержки АПК, в том числе путем снижения пороговых значений;

- внедрить механизм, прогнозирования цен в целях принятия оперативных и системных решений по стабилизации цен.