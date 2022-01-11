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    Системная индустриализация, развитие сектора услуг в областях являются национальным приоритетом – Президент РК

    11 Января 2022, 13:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Системная индустриализация, содействие малому и среднему бизнесу, развитие сектора услуг в этих областях являются не региональным, а национальным приоритетом. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Общеизвестно, что регионы Казахстана развиваются неравномерно. Диспропорции создают предпосылки для социального дискомфорта, роста миграционных настроений. Последние события показали острую проблему с занятостью западных и южных регионов. Там высока рождаемость, а экономика не поспевает с созданием рабочих мест. Поэтому системная индустриализация, содействие малому и среднему бизнесу, развитие сектора услуг в этих областях являются не региональным, а национальным приоритетом», - сказал Глава государства.

    Президент Касым-Жомарт Токаев также в ходе заседания Мажилиса Парламента РК поручил Премьер-Министру подготовить в течение трех недель программу действий Правительства на 2022 год.

    Напомним, что заседание Мажилиса Парламента состоялось в Нур-Султане. Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании в режиме конференцсвязи.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Президент Казахстана Правительство РК Мажилис Промышленность Экономика
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