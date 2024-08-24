Системы капельного орошения будут производить в Жамбылской области

В мае этого года на базе СПК «Тараз» в Жамбылской области создана дирекция «Zhambyl Invest», осуществляющая сервисное сопровождение инвестиционных проектов, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат области.

Фото: акимат Жамбылской области

Согласно утвержденному алгоритму на всех этапах оказывается поддержка инвесторам, которые уже задействованы в проектах и тем, кто планирует вкладывать деньги в экономику региона. В настоящее время дирекцией сопровождается порядка 30 проектов. В ближайшее время запланирован запуск 2 из них.

ТОО «KazIndustrial Stroi» запускает завод по производству бетонных покрытий стоимостью около 3 млрд. тенге. Предприятие будет выпускать до 500 000 кв. м. продукции в год. При выходе на полную мощность будут созданы 26 рабочих мест.

Фото: акимат Жамбылской области

Осуществлен технический запуск и произведено 500 кв. м. бетонного полотна. В связи с увеличением спроса на инновационный продукт, руководство проекта приняло решение об увеличении производственных мощностей и закупе дополнительных 4-х комплектов оборудования в течение 3 квартала текущего года.

Производство систем капельного орошения будет налажено ТОО «Каз Каспи Гидро Сельхоз Технология». Объем инвестиций - 2,8 млрд. тенге. Постоянной работой будут обеспечены 30 человек. Ежегодно на 12 тыс. га. будут увеличиваться площади, где применяются водосберегающие технологии.

На заводе завершены пуско-наладочные работы, запуск предприятия состоится совсем скоро. Также завезено оборудование для создания необходимой инфраструктуры и скважин, ведутся технические работы.