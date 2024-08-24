Системы капельного орошения будут производить в Жамбылской области
В мае этого года на базе СПК «Тараз» в Жамбылской области создана дирекция «Zhambyl Invest», осуществляющая сервисное сопровождение инвестиционных проектов, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат области.
Согласно утвержденному алгоритму на всех этапах оказывается поддержка инвесторам, которые уже задействованы в проектах и тем, кто планирует вкладывать деньги в экономику региона. В настоящее время дирекцией сопровождается порядка 30 проектов. В ближайшее время запланирован запуск 2 из них.
ТОО «KazIndustrial Stroi» запускает завод по производству бетонных покрытий стоимостью около 3 млрд. тенге. Предприятие будет выпускать до 500 000 кв. м. продукции в год. При выходе на полную мощность будут созданы 26 рабочих мест.
Осуществлен технический запуск и произведено 500 кв. м. бетонного полотна. В связи с увеличением спроса на инновационный продукт, руководство проекта приняло решение об увеличении производственных мощностей и закупе дополнительных 4-х комплектов оборудования в течение 3 квартала текущего года.
Производство систем капельного орошения будет налажено ТОО «Каз Каспи Гидро Сельхоз Технология». Объем инвестиций - 2,8 млрд. тенге. Постоянной работой будут обеспечены 30 человек. Ежегодно на 12 тыс. га. будут увеличиваться площади, где применяются водосберегающие технологии.
На заводе завершены пуско-наладочные работы, запуск предприятия состоится совсем скоро. Также завезено оборудование для создания необходимой инфраструктуры и скважин, ведутся технические работы.