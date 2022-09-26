Систематически опаздывают на работу чиновники в Петропавловске
На аппаратном совещании руководитель службы управления персоналом аппарата акима города Азат Омаров сообщил, что система контроля управления доступом насчитала с первого августа по 23-е сентября 33 опоздания со стороны сотрудников отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, 11 – отдела строительства, архитектуры и градостроительства, восемь – отдела экономики и финансов, шесть – жилищной инспекции. Время опозданий варьируется от нескольких минут до нескольких часов. Некоторые чиновники, если верить системе контроля, позволяют себе являться на рабочее место в полдень.
«Для подтверждения нарушений трудовой дисциплины 23-го сентября с 9:00 до 9:30 часов служба управления персоналом проводила контрольную фиксацию. Выявили шесть опоздавших, из которых четверо – сотрудники отдела ЖКХ», - проинформировал А. Омаров.
Он добавил, что с начала года поступило 18 жалоб на действия или бездействие госслужащих. При этом из них шесть – на сотрудников отдела ЖКХ, по пять – отделов строительства, архитектуры и градостроительства и земельных отношений.
«Руководители отделов, у вас не то, что опоздания, в разгар рабочего дня не можем сотрудников найти. Открыто уезжают по своим делам и даже не скрывают. Наведите порядок в этом вопросе», - подчеркнул заместитель акима города Аскар Хабибулин.