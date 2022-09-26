Систематически опаздывают на работу чиновники в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В акимате Петропавловска за неполных два месяца насчитали около 60 фактов опозданий сотрудников отделов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На аппаратном совещании руководитель службы управления персоналом аппарата акима города Азат Омаров сообщил, что система контроля управления доступом насчитала с первого августа по 23-е сентября 33 опоздания со стороны сотрудников отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, 11 – отдела строительства, архитектуры и градостроительства, восемь – отдела экономики и финансов, шесть – жилищной инспекции. Время опозданий варьируется от нескольких минут до нескольких часов. Некоторые чиновники, если верить системе контроля, позволяют себе являться на рабочее место в полдень.

«Для подтверждения нарушений трудовой дисциплины 23-го сентября с 9:00 до 9:30 часов служба управления персоналом проводила контрольную фиксацию. Выявили шесть опоздавших, из которых четверо – сотрудники отдела ЖКХ», - проинформировал А. Омаров.

Он добавил, что с начала года поступило 18 жалоб на действия или бездействие госслужащих. При этом из них шесть – на сотрудников отдела ЖКХ, по пять – отделов строительства, архитектуры и градостроительства и земельных отношений.

«Руководители отделов, у вас не то, что опоздания, в разгар рабочего дня не можем сотрудников найти. Открыто уезжают по своим делам и даже не скрывают. Наведите порядок в этом вопросе», - подчеркнул заместитель акима города Аскар Хабибулин.