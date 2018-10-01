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Система здравоохранения станет более доступной - онколог

11 Октября 2018 21:55 95
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Система здравоохранения станет более доступной - онколог

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Государство делает немало по обеспечению охраны здоровья населения, считает онколог МЗ РК, доктор медицинских наук, представитель профсоюза работников здравоохранения Куаныш Нургазиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Послание Президента на 99% посвящено улучшению жизни народа, трудящихся, это совпадает с основной целью работы профсоюзов. Сейчас население Казахстана более 18 млн человек, средняя продолжительность жизни - 72,5 года. Это благодаря нашему государству, мирному времени, 25 лет мы живем в независимом процветающем государстве. Качество жизни определяется пониманием смысла жизни самим человеком. Нет людей, которые живут тысячелетиями, но каждый хочет прожить хорошую счастливую жизнь и государство для этого делает все. Социальная политика Президента направлена на повышение качества жизни народа», - отметил Куаныш Нургазиев.

Он считает, что каждый человек должен нести ответственность за свое здоровье. Государство для этого делает профосмотры, скрининг, но не все людя ходят на обследования, обращаясь к врачам лишь по мере крайней необходимости. Озвученные в Послании меры по улучшению доступности здравоохранения для населения способны, по мнению Нургазиева, сделать ее более привлекательной и удобной, комфортной.

«Да, необходимо поднять доступность и охват здравоохранением на селе. Сельское здравоохранение отличается от городского. В городе все рядом, возможно спокойно обеспечить доступность и охват. На селе эти 2 индикатора трудно даются, большие расстояния. Вокруг районного центра Енбекшиказахстакого района 140 км. Есть республиканские дороги, но межпоселковые дороги не такие хорошие, и обеспечить там доступность и охват, особенно зимой, не так просто. Восточный Казахстан, Катон-Карагайский район. Полгода снег лежит, проехать сложно. Государство делает большое дело, работает санавиация, вертолеты, скорая помощь ездит», - сказал Куаныш Нургазиев. 

Он напомнил, что Казахстан по рейтингу Bloomberg по доступности и охвату системой здравоохранения на 44 место среди 77 государств. А это лишь подтверждает, что Глава государства всегда проявляет большую заботу по обеспечению охраны здоровья населения.


Система здравоохранения станет более доступной - онколог 

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Ключевые слова: Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 , Здравоохранение, Алматы,
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Автор:

Альберт Ахметов

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