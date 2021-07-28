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Система здравоохранения работает с удвоенной нагрузкой - глава Минздрава

28 Июля 2021 17:04
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Система здравоохранения работает с удвоенной нагрузкой - глава Минздрава

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогрессивное увеличение занятости инфекционных и реанимационных коек в три раза отмечается в Казахстане. Об этом сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В сравнении с 1 июля в стране отмечается прогрессивное увеличение занятости инфекционных и реанимационных в 3 раза. В связи с чем, в стране было проведено увеличение коечного фонда в 1,4 раза. На 28 июля занятость инфекционных коек по республике составляет – 53%, реанимационных коек – 43%», - сообщил глава Минздрава в ходе брифинга в СЦК.

Он отметил, что высокая динамика прироста инфекционных и реанимационных коек отмечается в городах Алматы, Шымкент, Актюбинской, Туркестанской и Кызылординской областях.

«В данное время система здравоохранения в сравнении с прошлым годом, работает с удвоенной нагрузкой. Если в прошлом году заболеваемость составляла до 2 тыс. человек в сутки, то в июле текущего года рост составил более чем в 3 раза, или 6925 человек», - сказал Алексей Цой.

Напомним, ранее министр заявил , что подъем заболеваемости коронавирусом отмечается во всех регионах.




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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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