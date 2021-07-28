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вчера 20:30
Система здравоохранения работает с удвоенной нагрузкой – Алексей Цой
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 26 июля т.г., в сравнении с 1 июля в стране отмечается прогрессивное увеличение занятости инфекционных и реанимационных в 3 раза.В связи с чем, в стране было проведено увеличение коечного фонда в 1,4 раза. Об этом стало известно в ходе заседания Межведомственной комиссии под председательством заместителя Премьер-Министра Ералы Тугжанова, передает МИА «Казинформ».
По информации министра здравоохранения Алексея Цоя, высокая динамика прироста инфекционных и реанимационных коек за указанный период, отмечается в городах Алматы, Шымкент, Актюбинской, Туркестанской и Кызылординской областях.
«Согласно ежедневному мониторингу коечного фонда, в разрезе регионов по состоянию на 26 июля текущего года занятость инфекционных коек по республике составила 55%, реанимационных коек – 43%. Наибольшая занятость инфекционных коек отмечается в Актюбинской - 73%, Кызылодинской областях - 73%, городах Нур-Султан - 76% и Шымкент - 81%. Реанимационных коек - в Акмолинской области - 69%, городах Нур-Султан - 84% и Шымкент - 63%», - сказал А.Цой на заседании МВК по нераспространению COVID-19.
По его словам, в данное время система здравоохранения в сравнении с прошлым годом, работает с удвоенной нагрузкой. Если в прошлом году заболеваемость составляла 3 348 человек, то в июле текущего года рост составил более чем в 2 раза или 6797 чел. Также в 2 раза увеличилось число пациентов, находящихся на лечении. В целом, сегодня в стране получают лечение 83 084 чел., из них на стационарном уровне 29%, на амбулаторном - 71% или 59 216 чел, сообщила пресс-служба Минздрава в Facebook,
«Вместе с тем, в ряде регионов возможен острый дефицит инфекционных и реанимационных коек, связанный с высокой ежедневной заболеваемостью, который может привести к резкому росту смертности среди населения республики. В зоне риска находятся города Нур-Султан и Шымкент, Актюбинская, Акмолинская и Кызылординская области», - отметил А. Цой.
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