Система здравоохранения работает с удвоенной нагрузкой – Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 26 июля т.г., в сравнении с 1 июля в стране отмечается прогрессивное увеличение занятости инфекционных и реанимационных в 3 раза.​В связи с чем, в стране было проведено увеличение коечного фонда в 1,4 раза. Об этом стало известно в ходе заседания Межведомственной комиссии под председательством заместителя Премьер-Министра Ералы Тугжанова, передает МИА «Казинформ».

По информации министра здравоохранения Алексея Цоя, высокая динамика прироста инфекционных и реанимационных коек за указанный период, отмечается в городах Алматы, Шымкент, Актюбинской, Туркестанской и Кызылординской областях.

«Согласно ежедневному мониторингу коечного фонда, в разрезе регионов по состоянию на 26 июля текущего года занятость инфекционных коек по республике составила 55%, реанимационных коек – 43%. Наибольшая занятость инфекционных коек отмечается в Актюбинской - 73%, Кызылодинской областях - 73%, городах Нур-Султан - 76% и Шымкент - 81%. Реанимационных коек - в Акмолинской области - 69%, городах Нур-Султан - 84% и Шымкент - 63%», - сказал А.Цой на заседании МВК по нераспространению COVID-19.

По его словам, в данное время система здравоохранения в сравнении с прошлым годом, работает с удвоенной нагрузкой. Если в прошлом году заболеваемость составляла 3 348 человек, то в июле текущего года рост составил более чем в 2 раза или 6797 чел. Также в 2 раза увеличилось число пациентов, находящихся на лечении. В целом, сегодня в стране получают лечение 83 084 чел., из них на стационарном уровне 29%, на амбулаторном - 71% или 59 216 чел, сообщила пресс-служба Минздрава в Facebook,

«Вместе с тем, в ряде регионов возможен острый дефицит инфекционных и реанимационных коек, связанный с высокой ежедневной заболеваемостью, который может привести к резкому росту смертности среди населения республики. В зоне риска находятся города Нур-Султан и Шымкент, Актюбинская, Акмолинская и Кызылординская области», - отметил А. Цой.