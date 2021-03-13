Система здравоохранения на сегодня не перегружена - глава Минздрава

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По Казахстану загруженность инфекционных коек составляет порядка 18%, а реанимации - 12%. Об этом сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, комментируя готовность системы здравоохранения по ситуации с коронавирусной инфекцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Действительно, все страны столкнулись с угрозой коронавируса. И это все случилось внезапно. Быстрое распространение и многие инфекционные службы не были полноценно готовы. Но по мере развития события мы очень активно начали модернизировать, оснащать наши медицинские организации. Вовремя обеспечили полноценно все медицинские организации кислородными концентраторами, построили практически в каждом регионе новые инфекционные больницы, отвечающим международным стандартам, которые полностью оснащены медицинским оборудованием, кислородом. Стопроцентно оснастили машинами скорой помощи регионы», - заявил Алексей Цой в ходе интервью телеканалу «Хабар».

Глава Минздрава отметил, что все районные больницы имеют цифровые рентген-аппараты, что важно для диагностики коронавирусной инфекции.

«Конечно, мы насытили все склады. Стабилизационные, территориальные фонды были созданы для того, чтобы обеспечить неснижаемый запас лекарств в каждом регионе. Помимо этого, «СК-Фармация» имеет на своих складах порядка двухмесячного запаса резервных средств и дополнительно наши граждане обеспечены тем, что если заболеют и будут симптомы КВИ или коронавирусной пневмонии, они получат лечение бесплатно. Даже на уровне амбулаторном лекарства выдаются бесплатно», - отметил министр.

А. Цой отмечает, что система здравоохранения на сегодня не перегружена.

«Это очень важный фактор и система здравоохранения сейчас не перегружена. Загруженность инфекционных коек - порядка 18%, реанимации - порядка 12%. Запас прочности большой, при том, что мы не все койки развернули. Сейчас порядка 22 тысяч коек по стране открыто, есть возможность открыть до 55 тысяч. Поэтому, запас прочности большой, но мы надеемся, что он не понадобится», - подчеркнул Алексей Цой.

Ранее министр отметил , что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу остается стабильной.



