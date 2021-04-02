Система здравоохранения Алматы справляется с поставленными задачами – Б.Сагинтаев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сегодня на онлайн-пресс-конференции, посвященной текущей эпидемиологической ситуации в Алматы, аким города Бакытжан Сагинтаев рассказал о готовности системы здравоохранения к третьей волне коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отвечая на вопросы журналистов, аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил о том, что в прошлом году были приняты меры по укреплению инфраструктуры здравоохранения.

Сегодня в городе насчитывается 7 тысяч инфекционных койко-мест, разделенных на 3 эшелона. Из них задействовано 5 тысяч коек. Их загруженность составляет 54%. В настоящее время в инфекционных стационарах находится 46 крайне тяжелых пациентов. Тяжелых – 350. С помощью ИВЛ поддерживают 6 пациентов. На неинвазивной вентиляции легких и HighFlo – 89 пациентов.

В стационарах насчитывается 420 реанимационных коек, загруженность реанимаций составляет 34% (152 пациента).

Почти четыре тысячи пациентов мегаполиса находятся на амбулаторном лечении. Тем временем контроль и лечение на дому осуществляют 409 мобильных бригад и Центр телемедицины.

В настоящее время в борьбе с COVID-19 задействованы 8,5 тысячи медработников. В резерве находятся 2 758 медицинских специалистов. В Алматы действует 25 ПЦР-лабораторий, все они готовы принимать как в будни, так и в выходные дни. Суточная мощность всех лабораторий - 14 500 тестов, однако есть возможность увеличения до 24 000.

Аким Алматы напомнил о необходимости строгого соблюдения масочного режима и социальной дистанции. Также горожан призвали воздержаться от посещения мест массового скопления. Основная задача – остановить распространение коронавирусной инфекции.



