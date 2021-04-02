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    11:40, 02 Апрель 2021 | GMT +6

    Система здравоохранения Алматы справляется с поставленными задачами – Б.Сагинтаев

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сегодня на онлайн-пресс-конференции, посвященной текущей эпидемиологической ситуации в Алматы, аким города Бакытжан Сагинтаев рассказал о готовности системы здравоохранения к третьей волне коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Отвечая на вопросы журналистов, аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил о том, что в прошлом году были приняты меры по укреплению инфраструктуры здравоохранения.

    Сегодня в городе насчитывается 7 тысяч инфекционных койко-мест, разделенных на 3 эшелона. Из них задействовано 5 тысяч коек. Их загруженность составляет 54%. В настоящее время в инфекционных стационарах находится 46 крайне тяжелых пациентов. Тяжелых – 350. С помощью ИВЛ поддерживают 6 пациентов. На неинвазивной вентиляции легких и HighFlo – 89 пациентов.

    В стационарах насчитывается 420 реанимационных коек, загруженность реанимаций составляет 34% (152 пациента).

    Почти четыре тысячи пациентов мегаполиса находятся на амбулаторном лечении. Тем временем контроль и лечение на дому осуществляют 409 мобильных бригад и Центр телемедицины.

    В настоящее время в борьбе с COVID-19 задействованы 8,5 тысячи медработников. В резерве находятся 2 758 медицинских специалистов. В Алматы действует 25 ПЦР-лабораторий, все они готовы принимать как в будни, так и в выходные дни. Суточная мощность всех лабораторий - 14 500 тестов, однако есть возможность увеличения до 24 000.

    Аким Алматы напомнил о необходимости строгого соблюдения масочного режима и социальной дистанции. Также горожан призвали воздержаться от посещения мест массового скопления. Основная задача – остановить распространение коронавирусной инфекции.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы
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