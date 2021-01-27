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    17:53, 27 Январь 2021 | GMT +6

    Система здравоохранения Алматы готова к борьбе с COVID-19 – глава горздрава

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Руководитель управления общественного здоровья города Алматы Нариман Табынбаев отметил, что эпидемиологическая ситуация в городе настораживает. Алматы вошел в «красную» зону, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Статистика по COVID-19 вызывает несомненное беспокойство. Ежедневные цифры количества заболевших не опускаются ниже 130 человек.

    «В первую очередь, мы связываем эти показатели с сезонным пиком вирусных инфекций. Несмотря на развитие различных сценариев, в том числе негативных, система здравоохранения города готова к борьбе с COVID-19», — сообщил Нариман Табынбаев.

    Выздоровевших на данное время — 19 487 человек, а это 91% от всех случаев заразившихся (зарегистрировано 21 547).

    «Своевременно принятые решения, направленные на борьбу с коронавирусом, дают свой результат, несмотря на ежедневный рост. Загруженность инфекционных стационаров на стабильном уровне, сегодня занято 724 койки, при этом 61% свободные и 5 145 коек находятся в резерве. В настоящее время в сутки в среднем госпитализируются 50-90 пациентов. Реанимационные отделения у нас заняты на 50%. При начальном количестве 80 реанимационных коек нам пришлось увеличить их до 120», — отметил Нариман Табынбаев.

    Следует отметить, что среди инфицированных КВИ значительно выросло количество больных с множеством сопутствующих заболеваний.

    «Хотелось бы убедительно попросить горожан реже выходить из дома, не посещать многолюдные места, не заниматься самолечением и обращаться за квалифицированной медицинской помощью», — призвал алматинцев Нариман Табынбаев.

    В организациях первичной медико-санитарной помощи для борьбы с COVID-19 были созданы мобильные бригады, которые ведут мониторинг пациентов, находящихся на домашнем лечение. На дому под медицинским контролем сегодня находятся 797 человек: бессимптомные — 254 и 543 пациента с симптомами легкой степени тяжести.

    В целях поддержки организаций ПМСП по ведению пациентов с COVID-19 в сентябре прошлого года был создан Телемедицинский центр для дистанционного наблюдения и консультаций карантинных пациентов из групп риска. С ноября по сегодняшний день специалистами Центра принято более 12 000 входящих звонков и совершено более 51 000 исходящих звонков.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы
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