Депутат Елнур Бейсенбаев раскритиковал государственные программы занятости, передает корреспондент агентства Kazinform.

Депутат напомнил, что Президент дал конкретное поручение создать до 2029 года 3,3 миллиона новых рабочих мест или ежегодно не менее 470 тысяч рабочих мест.

По его словам, несмотря на то, что 40% госбюджета уходит в социальную сферу, около 80% создаваемых новых рабочих мест являются временными.

— Хотел бы привести наглядный пример одной платформы для Правительства. Так, система Яндекс оказалась намного эффективной в трудоустройстве, чем все государственные программы занятости. По неофициальным данным в данной системе работают более 700 тысяч казахстанцев, которые по итогам 2023 года заработали порядка 1 триллиона тенге, а сам Яндекс порядка 400 миллиардов тенге, — сообщил Елнур Бейсенбаев.

Он отметил, что данной системой пользуются уже более 12 миллионов казахстанцев.