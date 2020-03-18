Система, выстроенная Нурсултаном Назарбаевым, демонстрирует свою эффективность – Талгат Калиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор Службы центральных коммуникаций при Президенте РК Талгат Калиев в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказал о том, что в стране функционирует устойчивая система, многое держится благополучно, несмотря на то, что год выдался сложным, богатым на испытания техногенного характера. По его словам, при всем этом решения принимаются четко и быстро. То есть система, выстроенная Нурсултаном Назарбаевым, демонстрирует свою эффективность.

«Есть такое хорошее выражение: «Большое видится на расстоянии». Нам, современникам, даже сегодня трудно объективно оценить роль Елбасы, его вклад в историю Казахстана. Отказываться от власти, добровольно слагать с себя полномочия требует большой решительности и мужества. Спустя год мы видим мудрость этого решения. Было много разговоров насчет того, что власть будет передаваться по наследству, либо он вообще не уйдет из власти. Но все это оказалось заблуждением. Думаю, то, что произошло год назад, 19 марта, стало неожиданностью для всех казахстанцев без исключения. Однако все произошло конституционным путем, спикер Сената взял пост исполняющего обязанности Президента, прошел через выборы. Сегодня мы видим, что та модель, которая все эти годы, десятилетия разрабатывалась Нурсултаном Назарбаевым, работает благополучно», - отметил Талгат Калиев.

По его словам, год выдался достаточно сложным, богатым на испытания техногенного характера: ситуация в Арыси, катастрофа Bek Air, события в Кордае, коронавирусная инфекций, то есть влияние глобальных и экономических трендов.

«Все равно мы видим, что функционирует устойчивая система, многое держится благополучно. При всем этом государство уверенно работает, решения принимаются четко и быстро. То есть система, выстроенная Нурсултаном Назарбаевым, демонстрирует свою эффективность. В то же время человеческой психике свойственна такая особенность, что сложно признать гениев современности. Гораздо легче признавать Абая или Аль-Фараби, Сократа, Аристотеля. Однако трудно признавать, что тот, кто живет среди нас, может оказаться действительно гениальным человеком и выдающейся личностью. Думаю, истинную оценку личности Елбасы Нурсултана Назарбаева дадут потомки. Много критики и недовольных оценок исчезнут, останется только результат, который можно будет оценить через десятилетия», - рассказал он.

Талгат Калиев подчеркнул, что Елбасы оставил яркий след в истории независимого Казахстана, потому что он является основателем независимого государства.

«Нурсултан Назарбаев пришел к власти в самый трудный период для страны. Сейчас мало кто вспомнит 90-е годы - полнейший коллапс экономики, паралич системы государственной власти. В этот период такая огромная империя, как Советский Союз развалился, в стране была тотальная безработица, недоверие, обнищание населения, криминалитет стал доминирующей силой в стране. Люди шли решать свои проблемы не в правоохранительные органы или суды, а обращались к «бандитам». В это время их показывали по телевизору, брали интервью, они действительно были авторитетом. И в этой ситуации управлять страной и выстраивать институты, когда мало, кто верит в страну и в будущее, было довольно сложно. Елбасы принял страну в условиях тотальной депрессии. В первые десятилетия ему удалось провести самые решительные реформы в жилищно-коммунальной, пенсионной системе, системе социального обеспечения. Это признавали, в том числе и россияне, многократно приезжали к нам и анализировали наш опыт.

Считаю, что сегодня страна находится под давлением мощных кризисных явлений. Все государства уходят в режим фактической изоляции. Трансформируется вся система мировой экономики, мы находимся перед лицом новых вызовов. Сегодня не будет тех потоков импорта и экспорта, нам придется обеспечивать свою страну самостоятельно. Если вы помните, программу «Экономика простых вещей» год назад провозгласил Нурсултан Назарбаев. И сегодня мы в той ситуации, когда нужно ее осваивать, это жизненно необходимо для населения. Думаю, что сегодня нашему народу очень важно обеспечить стабильность, сохранять самообладание. Все эти трудные испытания мир преодолевал не раз», - рассказал о текущей ситуации в стране Талгат Калиев.

Как он отметил, принцип циркуляции элит является одним из важнейших условий развития. В элитах всегда присутствует условие – связь с первичной средой. Когда к власти приходят новые элиты, молодые сохраняют хорошую связь с народом, которая позволяет быстро принимать решения, проводить мониторинг, угадывать социальный запрос, который существует в массах.

«Нурсултан Назарбаев, в первую очередь, руководствовался этим принципом. Большое внимание уделял подготовке кадров. К примеру, по программе «Болашак» обучились около 12 тысяч человек. Появилось огромное количество новых управленцев с западным типом мышления, и сегодня вместе с Касым-Жомартом Токаевым проходит тотальное обновление всей системы власти. И концепция слышащего государства, которую провозгласил глава государства, отвечает этой связи с первичной средой. Думаю, что молодые кадры покажут свою состоятельность, так как сейчас сформировался новый молодежный кадровый резерв. Но, тем не менее, необходимо обращать внимание на устойчивость государственных институтов. Система сдержек противодействий, которая будет обеспечивать взаимный контроль, здоровую конкуренцию внутри управленческого аппарата, должна способствовать развитию и эффективно работать», - дополнил директор Службы центральных коммуникаций при Президенте РК Талгат Калиев.