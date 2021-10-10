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Система всеобщего декларирования в Казахстане: что нужно знать

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
10 Октября 2021, 11:05
Система всеобщего декларирования в Казахстане: что нужно знать

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Утверждена форма ежегодной декларации для лиц, вошедших в систему всеобщего декларирования, передает МИА «Казинформ»

Как п роинформировал Департамент государственных доходов по Мангистауской области, г ражданам Казахстана, представившим декларации на первом этапе всеобщего декларирования, с 2022 года необходимо ежегодно представлять декларацию о доходах и имуществе по форме 270.00.

15 сентября 2021 года завершился срок представления декларации об активах и обязательствах (форма 250.00) первого этапа всеобщего декларирования.

На первом этапе, с 1 января 2021 года, декларацию об активах и обязательствах представили госслужащие и лица, приравненные к ним (руководители квазигосударственных компаний, руководители госучреждений, депутаты Парламента и маслихатов, акимы всех уровней и др.), крупные держатели ценных бумаг, крупные участники банков, крупные участники страховых организаций, а также супруги перечисленных лиц.

Физическим лицам, представившим декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00) в 2021 году, в последующем с 2022 года необходимо ежегодно представлять декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00), где физические лица будут отражать более подробную информацию о полученных доходах, за календарный год, в том числе за пределами Республики Казахстан, о налоговых вычетах, о приобретении и (или) отчуждении, и (или) получении безвозмездно имущества, о деньгах на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами Республики Казахстан и другие сведения.

Приказом Министра финансов РК от 13 сентября 2021 года за № 927 утверждена форма декларации о доходах и имуществе физического лица (форма 270.00). Статьей 633 Налогового кодекса установлено, что декларация о доходах и имуществе представляется ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода, начиная с года, следующего году представления декларации об активах и обязательствах.

Согласно Налогового законодательства срок представления декларации о доходах и имуществе для физических лиц первого этапа составляет на бумажном носителе – не позднее 15 июля года, следующего за отчетным календарным годом и в электронном виде – не позднее 15 сентября года, следующего за отчетным календарным годом.

Приказ вводится в действие с 1 января 2022 года.


Экономика   Минфин РК   Общество  
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