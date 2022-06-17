17 Июня 2022 11:14

Система водоснабжения в РК находится в ведении разных госорганов и это усложняет работу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Установление взаимовыгодного сотрудничества с соседними странами должно быть ключевым фактором в обеспечении водной безопасности Казахстана. Об этом заявил председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов на парламентских слушаниях по вопросам развития водной отрасли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день функционирует всего 310 гидрологических постов для изучения водного режима, водотоков и водоемов, при необходимых 800. Полноценного государственного водного кадастра, можно сказать, нет. Все это затрудняет вести мониторинг за количественным и качественным состоянием водных ресурсов и иметь достоверный баланс водообеспеченности отраслей экономики», - сказал Ерлан Кошанов.

Спикер Мажилиса также отметил, что водохозяйственная инфраструктура находится в ведении разных госорганов, что усложняет проведение эффективной государственной политики в отношении водных ресурсов.

«Так, за источниками водоснабжения отвечает Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК. За развитием водоснабжения в населенных пунктах – Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК. А планирование, строительство и дальнейшая эксплуатация находится в компетенции акиматов», - уточнил Ерлан Кошанов.

Спикер отметил необходимость внесения нового водного кодекса на рассмотрение Мажилиса в ближайшее время.

«По имеющейся у меня информации на сегодняшний день этот кодекс разрабатывается министерством, он должен быть внесен в ближайшее время. Самое главное – кодекс должен быть направлен на сохранение водных ресурсов и эффективное их использование», - добавил Ерлан Кошанов.

Был затронут и вопрос создания единого оператора по эксплуатации, проектированию, строительству и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах.