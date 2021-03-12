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    11:27, 12 Март 2021 | GMT +6

    Система учета нефти в Казахстане заработает в 2021 году

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Текущий год станет особенным для нефтегазовой отрасли Казахстана – Министерство энергетики совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан на базе АО «НИТ» запускает информационную систему учета нефти и газового конденсата (ИСУН) в полноценном режиме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

    Механизм позволит автоматизировать процесс сбора, обработки, хранения и использования данных о количестве находящейся в обороте сырой нефти и газового конденсата, подготовленных к поставке потребителю.

    ИСУН создана в качестве эффективного инструмента учета нефти и газового конденсата начиная с подготовки, транспортировки, хранения, отгрузки, реализации, ввоза и вывоза за пределы Казахстана. Также это приведет к уменьшению ошибок человеческого фактора при сдаче отчетов и сокращению доли бумажного документооборота.

    Система учета нефти и газового конденсата будет интегрирована с существующими информационными системами предприятий, работающих в сфере нефтедобычи, транспортировки и переработки. Все данные об объемах добычи, производства, подготовки, переработки, транспортировки, хранения, реализации, отгрузки, потерь, ввоза и вывоза из Казахстана будут передаваться в информационную систему. Компании также могут использовать установленные приборы учета в качестве внутреннего контроля или для других целей.

    Уполномоченный орган сможет оперативно принимать решения на государственном уровне на основе оперативных данных, прогнозировать оборот нефти газового конденсата, автоматически подсчитывать материальный баланс и формировать отчеты на основе полученных с приборов учета данных.

    При этом, для получения точечной информации все данные принимаются от каждой организации отдельно, а отчеты формируются в зависимости от деятельности предприятия. Например, нефтетранспортные организации передают отчеты по приему нефти от добывающих организаций, по сдаче в нефтеперерабатывающие организации и по сдаче в экспорт.

    На сегодняшний день система запущена в пилотном режиме и к ней подключены 3 нефтетранспортные организации – «КазТрансОйл», «Мунайтас» и «Казахстанско-Китайский трубопровод». В процессе подключения «Каспийский трубопроводный консорциум». В текущем году планируется подключить к системе ряд организаций, обеспечивающих 60% от общего объема добычи нефти Казахстана. Всего в 2021-2022 годах в ИСУН данные будут отправлять 3 нефтеперерабатывающих завода, 16 мини НПЗ, 4 нефтетранспортные организации и 100 недропользователей.



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