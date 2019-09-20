Система Tax free заработает в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За счет внедрения системы Tax free планируется дополнительное привлечение в Казахстан порядка 300 тысяч иностранных туристов в год. Об этом сообщили в Национальной компании «Kazakh Tourism», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На площадке международной туристической выставки Азиатско-Тихоокеанского региона PATA Travel Mart 2019 заместитель председателя правления АО «НК «Kazakh Tourism» Еркебулан Хасенов рассказал о преимуществах введения системы и о проценте возврата налога туристам. По его словам, старт пилотного проекта запланирован на четвертый квартал этого года. Ранее предполагалось, что внедрение системы Tax free согласно госпрограмме развития туристской отрасли до 2025 года начнется в 2022 году

«Система возврата суммы налогов действует во всех развитых туристских дестинациях. Согласно статистике, внедрение Tax free во многих странах способствует увеличению не только торгового оборота, но также и потока туристов. За счет этой меры планируется дополнительное привлечение в Казахстан порядка 300 тысяч иностранных туристов в год. В целом, ожидаемый экономический эффект от системы Tax free по стране – 198 млрд тенге до 2025 года», - сказал Еркебулан Хасенов.

В качестве апробационной базы для тестирования проекта был выбран ТЦ «Esentai Mall», расположенный в городе Алматы.

Что касается процента возврата туристам, то окончательное решение по нему будет принято одной из компаний по возврату НДС для выплаты возмещения Tax free в Казахстане. Процент будет варьироваться в зависимости от банка, бренда и оператора. Гостям города будет дана возможность получить возврат в течение трех месяцев после заезда на территорию страны.