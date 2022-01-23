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Система сплошного видеонаблюдения действует во всех подразделениях полиции СКО

23 Января 2022 01:25
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Система сплошного видеонаблюдения действует во всех подразделениях полиции СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Система сплошного видеонаблюдения действует во всех подразделениях полиции СКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В подразделениях полиции Северо-Казахстанской области завершены работы по установлению камер видеонаблюдения в служебных помещениях. Во исполнение Послания Президента РК К. Токаева от 1 сентября 2020 года, эта работа была начата в прошлом году. Установлено 1192 камеры в кабинетах административных зданий органов внутренних дел и во всех участковых пунктах полиции. Аппаратно-программный комплекс позволяет фиксировать это видео в Центре оперативного управления.

«Такой прозрачный формат позволит сделать деятельность открытой и искоренить предпосылки коррупционных рисков и других нарушений. Также для обеспечения прозрачности проводимых следственных действий, недопущения фактов превышения служебных полномочий и провокаций со стороны задержанных лиц, наружное и внутреннее видеонаблюдение имеется во всех помещениях спецучреждений территориальных отделов полиции. Видео с этих камер выведено на монитор в дежурные части», – рассказал заместитель начальника ДП СКО Руслан Назаров.

Он отметил, что совершенствование системы контроля за работой сотрудников, контактирующих с задержанными, проводится на постоянной основе. Кроме того, действенная мера в профилактике и недопущении нарушений прав человека в специальных учреждениях – посещение спецучреждений участниками Национального превентивного механизма, личные приемы, проводимые правозащитниками.

Напомним, с жалобами на неправомерные действия сотрудников полиции можно обратиться по телефонам Управления собственной безопасности ДП СКО: 8 (7152) 61-26-89.

«Каждое сообщение будет на контроле руководства. Принципиальная и жесткая позиция позволит дать объективную оценку и в случае подтверждения пыток либо других каких-либо нарушений со стороны сотрудников полиции будут приняты все предусмотренные законодательством меры», – отметил Назаров.



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#Северо-Казахстанская область   #Права человека   #Послание Президента РК-2020  
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