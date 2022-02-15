Система сертификации навыков работников будет сформирована в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Система сертификации навыков работников и система признания профессиональных квалификаций будет сформирована в Казахстане. Об этом заявил первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов на заседании Правительства РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Помимо повышения зарплаты отдельных категорий гражданских служащих (педагоги, медработники, соцработники, архивариусы, библиотекари, технический персонал и др.) и ежегодной индексации размеров пособий с учетом уровня инфляции будет принят ряд законодательных инициатив», – сообщил Акмади Сарбасов.
Так, для развития навыков трудовых ресурсов под потребности экономики будет сформирована система признания профессиональных квалификаций и внедрена сертификация навыков работников.
«Для самозанятых работников рассматривается регистрация новых форм трудовых отношений и введение специальных налоговых режимов. Также будут приняты меры по расширению занятости за счет поддержки предпринимательских инициатив и цифровизации инфраструктуры занятости. Принятие Социального кодекса с учетом потребностей населения обеспечит целостность, доступность и проактивность мер социальной поддержки», - добавил первый вице-министр труда.
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