Система сертификации навыков работников будет сформирована в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Система сертификации навыков работников и система признания профессиональных квалификаций будет сформирована в Казахстане. Об этом заявил первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов на заседании Правительства РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Помимо повышения зарплаты отдельных категорий гражданских служащих (педагоги, медработники, соцработники, архивариусы, библиотекари, технический персонал и др.) и ежегодной индексации размеров пособий с учетом уровня инфляции будет принят ряд законодательных инициатив», – сообщил Акмади Сарбасов.

Так, для развития навыков трудовых ресурсов под потребности экономики будет сформирована система признания профессиональных квалификаций и внедрена сертификация навыков работников.

«Для самозанятых работников рассматривается регистрация новых форм трудовых отношений и введение специальных налоговых режимов. Также будут приняты меры по расширению занятости за счет поддержки предпринимательских инициатив и цифровизации инфраструктуры занятости. Принятие Социального кодекса с учетом потребностей населения обеспечит целостность, доступность и проактивность мер социальной поддержки», - добавил первый вице-министр труда.