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Система ростовщиков пришла к своему логическому завершению – Айкын Коныров

Автор:  
Серик Сабеков
17 Сентября 2020, 14:26
Система ростовщиков пришла к своему логическому завершению – Айкын Коныров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Круглый стол по вопросу закредитованности населения прошел в штабе Коммунистической народной партии Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дело в том, что мы давно работаем с населением в рамках народного проекта «Шапагат», к нам часто обращаются люди, и основным вопросом, с которым они к нам обращаются, является кредитная загруженность. Потому что у людей есть кредиты в разных банках, у кого по одному, у некоторых по два-три кредита, обслуживать их очень тяжело, и на сегодняшний момент многие люди оказались в тупике», - отметил лидер КНПК Айкын Конуров.

По его словам, тупик этот связан с тем, что согласно действующему законодательству ужесточилась ответственность граждан в отношении с финансовыми институтами.

«Микрофинансовые организации или банки на сегодняшний момент имеют очень широкие полномочия для того, чтобы ограничивать права граждан. Это касается выездов за рубеж, проведения каких-то сделок. Выяснилось, что некоторые даже могут ограничить права наших граждан по передвижению внутри Казахстана. Были случаи, когда людей просто не брали на борт самолета в Алматы, не продавали билеты. Я думаю, в результате того, что расширено воспроизводство капитала, так называемого «кредитного», когда благосостояние повышалось не за счет заработных плат, не за счет государственной поддержки, а за счет кредитных ресурсов, которые выдают банки, микрофинансовые организации и организации финтеха, он заканчивается», - подчеркнул Айкын Коныров.

Причем, как отметил спикер, такая ситуация складывается не только в Казахстане, но и во всем мире.

«Мы видим, что согласно действующему законодательству в мировом масштабе человеку или предприятию, которые имеют серьезную кредитную задолженность, просто следующий кредит не выдается. То есть он получает ограничение в правах. Это приводит к обвалу экономики, в некоторых странах то же самое происходит и с домохозяйствами, потому что люди имеют определенные запросы. У людей сформировались какие-то предпочтения, и, соответственно, уровень жизни. И когда банковская система перестает кредитовать большую часть населения, это напрямую отражается на экономике. Происходит цепная реакции и приводит к тому, что страна в целом живет плохо», - пояснил Айкын Коныров.

Он также добавил, что при советской власти не было частных банков, были только банки развития и максимальный процент был в районе 2-2,5% годовых, потому что задача банков была не наживаться на хозяйствующих субъектах и людях, а стимулировать экономику. Сегодня, по его мнению, «все переставили с ног на голову», банковская система доминирует над деятельностью хозяйствующих субъектов и людьми.

«Система ростовщиков пришла к своему логическому завершению. На сегодня в Казахстане 90% населения закредитовано и уже не может брать кредиты. В ходе нескольких девальваций доходы населения упали. Мы находимся в тупике, потому что в Казахстане нет закона о банкротстве физических лиц», - резюмировал Айкын Коныров.

Отметим, что КНПК вчера на пленарном заседании Мажилиса озвучила предложение о широкомасштабной кредитной амнистии для физических и юридических лиц.


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